La multifacética Miryam Núñez corre en pista, ruta y montaña

Miryam Núñez es sinónimo de perseverancia y todas sus acepciones. Es rápida en la pista, fuerte en la montaña y en la ruta, no tiene rivales en Ecuador. Es la primera ciclista profesional que tiene el país y desde este mes forma parte del Swapit-Agolico Cycling Pro Team, el único equipo femenino profesional de Latinoamérica, reconocido por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

“Ha sido la culminación a un largo proceso de trabajo, perseverancia y lágrimas”, dice la ciclista, de 24 años y oriunda de Riobamba. El fin de semana participó en el Campeonato Nacional de Pista, más que por las medallas, para evaluar su condición física, previa a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, que comenzarán el viernes 26 de julio.



Luce orgullosa el uniforme rojo de su equipo, el que también le envió desde México su nueva bicicleta. Unos no la reconocen y otros la miran con respeto. “Es ahora nuestro referente en el ciclismo femenino, es la dura”, detalla Génesis Lozano, que también irá a los Juegos Panamericanos.



Siente alivio porque ya no tiene que preocuparse por si la bicicleta estará bien para la competencia o si el uniforme no tiene roturas.



Con el Swapit-Agolico Cycling Pro Team firmó un contrato inicial de seis meses, entre julio y diciembre. Tras su participación en los Juegos Panamericanos irá a la Vuelta a Colorado, en Estados Unidos, y luego estará en la Vuelta a Colombia. “No sé cuál será mi rol (líder o gregaria), pero quiero lograr una buena actuación para ver si sigo con ellos el próximo año. Si no seguiré entrenando como siempre”.



Su participación en la Vuelta a Guatemala, en junio pasado, donde fue campeona de los Premios de Montaña y donde finalizó quinta en la clasificación general, le permitieron firmar con su nuevo equipo. “Permaneceré en el país entrenándome y solo iré a México por períodos específicos”.



Además de dominar las competencias de ruta –es la actual campeona nacional-, domina el ciclismo de montaña. Acabó de regresar de Brasil donde logró el tercer lugar de la modalidad Cross Country Olímpico y el segundo puesto en la prueba Short Circuit de la Copa Internacional MTB en Brasil.

“Es la disciplina que más me gusta. Creo que la domino. Correr en la pista me da miedo, y en la ruta, al ser una competencia larga, puedo recuperarme si hay momentos de crisis”.



Pero en la pista del velódromo José Luis Recalde no se la miró con miedo. Al contrario, fue la más veloz.



En estas tres modalidades competirá por Ecuador en los Juegos Panamericanos. Quiere subir al podio y sumar preseas, porque el objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos 2020.



Miriam comenzó a practicar el ciclismo hace seis años por iniciativa de su hermano. Desde hace tres llegó al alto rendimiento. Ha participado en las vueltas al Ecuador, Colombia y Costa Rica, donde este año ganó por equipos.

“Todos mis días son pensados en torno a la bicicleta. Salgo a entrenarme a las 08:00 y regreso a las 14:00. Por la tarde voy al gimnasio, o me entreno con la bicicleta montañera”.



Sus entrenamientos los dirige Washington Vargas, de quien está agradecida por el desarrollo deportivo que le ha permitido alcanzar, “y por los consejos que me brinda para mi vida personal”.



No tiene un lugar fijo de entrenamientos. Recorre las montañas de Chimborazo, Tungurahua o Pichincha. Va en asfalto demostrándose que las metas que se impuso las va logrando poco a poco, porque “mucha gente me dijo que no podía”, y ella les dijo que sí.