Manuel Bravo: ‘Los planes deportivos se orientarán al 2021’

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo analizó las repercusiones que tendrá la paralización de entrenamientos en los deportistas que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según el directivo, todos los planes cambiarán con miras al 2021.

En los últimos cuatro años, el atletismo ha sido reconocido como el mejor deporte del país. ¿Cuánto afecta que los Olímpicos se hayan aplazado un año?

Es como si en una carrera de 100 metros súbitamente lo pararan en los 80 metros. Estábamos en la última etapa de los objetivos planteados que era consolidar los resultados de los últimos años en los Olímpicos de Japón. Ahora, con las situaciones adversas a escala mundial, la replanificación deberá proyectarse al 2021 con la idea inicial de clasificar entre 13 y 14 atletas.

¿La planificación se elaboró con anticipación antes de llegar a Japón?

Así es, se fijaron los torneos en donde se buscarían los cupos olímpicos. Se reservaron campamentos para los velocistas en Estados Unidos, los marchistas tenían todo listo para viajar a Europa, hay atletas que siguen en España porque no pueden regresar al país como Juan Caicedo y Liuba Zaldívar; mientras Valeria Chilliquinga está en Portugal. Todo eso se programó dos meses antes de terminar el 2019.

¿Cómo quedará el tema de los cupos olímpicos?

De acuerdo con el anuncio oficial de la World Athletics, los atletas que lograron su clasificación para los Juegos Olímpicos en Tokio se mantienen por haber cumplido con los estándares exigidos durante el período clasificatorio antes de la pandemia mundial. Esa decisión favorece a Ecuador porque ya tenemos clasificados a Álex Quiñónez, Andrés Chocho, Glenda Morejón y Daniel Pintado.

¿Cambian los plazos de clasificación?

El sistema de clasificación se cerrará a finales de mayo del 2021 para las pruebas de fondo y para velocidad será en junio. Los Juegos arrancarán el 23 de julio. Como Ecuador, nos conviene que se mantengan los clasificados porque en atletismo.

¿Cómo analiza el futuro del deporte ecuatoriano?

El futuro es incierto por la realidad económica del país. Hace pocos días se modificó el presupuesto del 2020 correspondiente al financiamiento del proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento de las federaciones ecuatorianas. En atletismo, por ejemplo, a inicios de este año se fijó un monto de USD 523 484 para 32 atletas y ahora se bajó a USD 156 259. Eso afectará notablemente para que Ecuador tenga más clasificados y se pueda hacer un proceso de preparación adecuada para los Olímpicos.

¿El recorte presupuestario afectará al deporte?

Sí, es grande porque todo el dinero tiene que ir para la salud. Será un año durísimo. Por ser un año olímpico se iba a destinar USD 12 millones, ahora se reduce a USD 2 millones. No me estoy quejando porque es hasta comprensible en un país que no está generando recursos.

¿Cómo quedan las becas del Plan de Alto Rendimiento?

Todavía no conozco con precisión, aunque hay voces disonantes de que no han cumplido el pago de los últimos tres y hasta cuatro meses. Eso ya es competencia de la Secretaría del Deporte.

El ciclo olímpico se trastocó al trasladar los Juegos para el 2021. ¿Qué pasará con los Bolivarianos?

De primera información conozco que está suspendida la parte organizativa de los Bolivarianos del 2021. Pienso que esos Juegos pudieran sacrificarse por esta ocasión.

¿Pueden excluirse por sus edades algunos seleccionados para el 2021?

De los ya clasificados, Andrés Chocho tiene 36 años y considero que llegará sin problemas a Japón porque es un marchista profesional. Si hablamos de Álex Quiñónez. La edad es irrelevante, habría que pensar más en las variables de preparación.

¿Cuánto afecta el aislamiento a los deportistas?

Bastante. Un deportista de alto rendimiento que no se entrene sistemáticamente entre tres y cuatro días puede perder el 20% de su forma física y deportiva, esa es la evidencia científica.

El presidente del COE proyectó entre 45 y 50 clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿es viable?

Lo veo difícil alcanzar ese número si después de la pandemia no existe el apoyo gubernamental para la preparación de los deportistas. En el caso del atletismo me conformo con quienes están clasificados para trabajar con ellos y poner los recursos económicos necesarios que nos permitan una buena representación del país.

Origen.

Nació el 29 septiembre de 1972, en Cuenca. Es odontólogo.

Trayectoria.

Fue vicecampeón en 800 metros en los Suramericanos de 1990, en Lima.

Cargos.

Presidente de la FEA, Miembro de la Consudatle y vocal del COE.