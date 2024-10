El Nacional y Mushuc Runa se enfrentaron en las semifinales de ida de la Copa Ecuador en un cotejo que estuvo marcado por las acciones arbitrales. Los puros criollos se llevaron el compromiso y Luis Chango, presidente del ‘Ponchito’, reaccionó tras la derrota y apuntó contra los referís.

El ‘Bi-Tri’ venció por un marcador de 2-1 al conjunto de Tungurahua gracias a un doblete de Jorge ‘Tukita’ Ordóñez con tantos de cabeza. Para los dirigidos por Ever Hugo Almeida, Ángel Gracia puso el descuento gracias a un tiro libre.

Dos de aquellos goles estuvieron involucrados en polémicas donde el VAR y los jueces del compromiso tomaron decisiones fundamentales. En el caso de uno de los goles de Ordóñez se tomó acción para validar el gol, mientras que el descuento de Mushuc Runa, este perdió a un jugador por su festejo.

A las decisiones más destacadas que tomó el arbitraje también se le sumó la expulsión de Enzo Fernández. Aquello también se dio debido a una intervención del VAR después de que el futbolista impactara al golero David Cabezas.

Una vez que se consumó la derrota del ‘Ponchito’, Chango brindó sus impresiones. Desde el Estadio La Cocha, que albergó el partido, este conversó con los medios de comunicación.

¿Qué dijo Luis Chango sobre el arbitraje entre El Nacional y Mushuc Runa?

Luis Chango señaló que sintió que se perjudicó a su equipo con la actuación arbitral. Asimismo, sostuvo que los árbitros realizaron un ‘obsequio’ y fueron los actores principales.

“Los jugadores se sentirán perjudicados, nosotros como dirigentes, también; al igual que el cuerpo técnico. Pero este obsequio es de los señores árbitros, hay que felicitarles, ya que ellos han sido los actores“, sostuvo el directivo.

Chango, además, se refirió a los sucesos en los que estuvo en desacuerdo y detalló cuáles fueron durante el partido. Asimismo, lanzó una crítica hacia el arbitraje ecuatoriano y por qué este tampoco cuenta con el reconocimiento debido.

“La gente pregunta por qué no pitan campeonatos mundiales… Por estos errores, por no ser imparciales, por no estar preparados, por parcializarse hacia cierto equipo, tratar de perjudicarlos como es el caso de Mushuc Runa, expulsarles dos jugadores, casi regalarle el gol. Esas cosas, a nivel mundial, las miran”, agregó.

¿Qué paso en el duelo entre El Nacional y Mushuc Runa?

La primera jugada en la cual Mushuc Runa perdió una de sus jugadores fue la que involucró a Enzo Fernández. Este impactó el balón y al golearo David Cabezas cuando este tenía la pelota en sus manos. Tras revisar el VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

La segunda expulsión se dio luego del gol del empate de Ángel Gracia. Este anotó, se dirigió a festejar hacia la tribuna y realizó gestos. Los asistentes de video llamaron al central y este decidió echar al lateral zurdo.

El gol de El Nacional, que llegó a los 79 minutos, también contó con la intervención del VAR. Este fue revisado por un potencial fuera de juego y se lo convalidó.