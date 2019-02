Miguel Ángel López ganó la edición 2019 del Tour Colombia; Carapaz terminó noveno

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel López, uno de los grandes valores del ciclismo cafetero, se coronó este domingo campeón de la segunda edición del Tour Colombia, por delante de su compatriota Nairo Quintana (Movistar), vencedor de la sexta y última etapa (175 km). El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) terminó en la novena posición de la clasificación general.

El pedalista de 25 años, del equipo Astana, terminó tercero en la etapa reina de alta montaña, que concluyó con un ascenso de primera categoría en el Alto de Las Palmas, en cercanías a la ciudad de Medellín (noroeste) .



Con un tiempo de 18h38:32, 'Superman' López ganó la prueba seguido por sus compatriotas Iván Sosa (Sky) y Daniel Martínez (EF Education First), a 4 y 42 segundos respectivamente.



Ganar el tour es “una sensación muy grande porque ver toda la locura, toda la gente, todo el cariño, esto es único. Creo que jamás hemos visto una carrera y un espectáculo como este”, dijo López.



El colombiano, tercero en el Giro de Italia y la Vuelta a España del pasado año, no solo demostró su poderío como escalador, sino que ratificó lo completo que es como ciclista, pues también se destaca en las cronos y etapas llanas.



Sin ayuda de sus coequiperos, López se batió solo los últimos kilómetros de la empinada etapa frente a Quintana, Rigoberto Urán, Sosa y Bernal.



López sucedió así a Egan Bernal, ganador de la competencia el año pasado, y se asoma como uno de los sucesores de Quintana, apenas cuatro años mayor que él.



“Tengo aquí mi mayor motivación, mi esposa y mi hijo que viene en camino y que me da mucha fuerza también”, agregó el campeón.