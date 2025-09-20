La ecuatoriana Juleisy Angulo alcanzó la gloria en el Mundial de Atletismo de Tokio al consagrarse campeona en el lanzamiento de jabalina con una marca de 65,12 metros. Con ese registro, obtenido este sábado 20 de septiembre volvió a batir su propio récord nacional y dedicó el logro a su familia.

Tras su triunfo, la atleta de 24 años confesó la sorpresa que le produjo el desenlace y señaló que aún no podía creer que aquel triunfo había sucedido. A su vez, reconoció que el plan inicial era más modesto: “estábamos confiados de un buen resultado, pero no una medalla“, sostuvo.

Después del triunfo, Angulo también señaló que el objetivo realista era el llegar hacia la final, por lo que las preseas quedaban en el terreno de las ilusiones. Asimismo, agradeció a su entrenador por lo conseguido y por acompañarla.

En la final de lanzamiento de lanzamiento de Jabalina, la esmeraldeña se ubicó por delante de la lituana Anete Sietina, con marca personal de 64,64 metros. El podio lo completó la australiana Mackenzie Little, que alcanzó los 63,58 metros, con medalla de bronce.

Juleisy Angulo, la campeona del mundo y su dedicatoria

Juleisy Angulo dedicó el triunfo en el Mundial de Atletismo a su familia, sobre todo a su madre y a su hermano. Allí también incluyó a aquellos quienes la han apoyado durante el camino hasta lo más alto.

“Este logro es únicamente para mi familia, para mi entrenador y para toda la gente que ha venido aportando su granito de arena (…) Para mi mamá, para mi familia, totalmente, para mi mamá que la quiero muchísimo. Mamá, te amo. Y también a mi hermano que está fallecido“, señaló.

Angulo también sostuvo que es el logro más grande de su carrera y que, a partir del la medalla de oro, se le abrirán nuevas puertas y piensa aprovecharla. Asimismo, agregó que su entrenador nunca la dejó de apoyar a nivel deportivo personal y destacó el trabajo y la perseverancia mostrada.

Juleisy Angulo destacó la medalla de su compatriota Paula Torres

La cita en Tokio significó la tercera participación mundialista para Angulo. En Eugene 2022 y Budapest 2023 no pudo avanzar más allá de la clasificación, pero en esta ocasión la historia fue diferente. Con 63,25 metros en la fase previa, ya había mejorado su propio récord, y en la final lo llevó hasta los 65,12, distancia inalcanzable para el resto de sus rivales.

La ecuatoriana se mostró emocionada tras confirmar el oro: “Mi objetivo aquí era llegar a la final, así que no me lo creo. Compito para superarme. Estoy muy orgullosa de mi desempeño y del de Paula Torres (bronce en 20 km marcha) y de todas las mujeres latinoamericanas aquí”.

Angulo recordó a sus compañeras y a los obstáculos que superó para se campeona mundial

Angulo destacó la importancia del trabajo con su equipo de apoyo: “Mi compañera de entrenamiento, Flor Denis Ruiz, ganó la plata hace dos años y pensé que algún día podría estar a ese nivel“.

La campeona recordó además las dificultades que ha debido enfrentar: “Yo soñaba con una medalla mundial desde que empecé en el atletismo pero también sé que he enfrentado algunas adversidades, como dos cirugías en la rodilla izquierda. Aún así perseveré y nunca me rendí”.

