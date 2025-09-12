La cuencana Paula Torres ganó la medalla de bronce en los 35 km marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo que se realizara en Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre de 2025 bajo la organización de World Athletics y la Federación de Atletismo.

Paula Torres alcanzó en Tokio su primera medalla de un Mundial de Atletismo, ratificándose como una de las mejores marchistas del país con proyección a tener una brillante presentación en los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028.

Paula Torres cruzó la meta del Estadio Nacional de Tokio con un tiempo de 2h42:44. La italiana Antonella Palmisano fue segunda con 2h42:24 y la española María Pérez ratificó su favoritismo para ganar el oro deteniendo el reloj en 2h39:01.

Torres, de 24 años de edad, recorrió los últimos metros de la pista atlética con la bandera de Ecuador en su mano izquierda. Una vez que se consumó su triunfo, mostró la bandera tricolor a los presentes en el estadio, mientras recibía gritos de apoyo desde las gradas.

World Athletics destaca en su sitio web que la ecuatoriana es séptima en el ranking de los 35 km marcha.

Lidera el equipo femenino de Ecuador en este mundial junto a Johana Ordóñez, décima en los 35 km, que terminó en el puesto 27 con un registro de 2:47:49. Karla Jaramillo, 24 en el ranking general, acabó en la casilla 47 con 2:56:28.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anticipó que también competirá en los 20 km con un registro personal de 1:28:29 el próximo sábado 20.

Así fue la llegada de Paula Torres para quedarse con la medalla de bronce en los 35 km marcha del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio



Otra medalla mundial en un ciclo exitoso de 8 años para la Federación Ecuatoriana de Atletismo @FEcAtletismo #TeamEcuador🇪🇨🫶 pic.twitter.com/ovpNjSMyKC — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) September 13, 2025

Palmarés de Paula Torres

COMPETENCIA CIUDAD PUESTO AÑO Mundial de Atletismo Tokio 3 2025 Gran Premio Internacional Rio Maior 1 2025 Gran Premio Dudinska 50 Dudince 1 2025 Copa de Marcha Korzeniowski Varsovia 1 2025 Campeonato Ecuatoriano de Marcha Sucúa 2 2025 Campeonato Ecuatoriano de Marcha Machala 2 2025 Juegos Olímpicos París 9 2024 Campeonato Mundial de Atletismo y Marcha por equipos Antalya 5 2024

Datos: World Athletics.

Información externa: Mundial de Atletismo Tokio 2025

