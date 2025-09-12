Ecuador empieza su camino en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 este viernes 12 de septiembre con la prueba de marcha de 35 kilómetros.

La competencia marcará el debut del equipo tricolor en el certamen que reúne a más de 2000 atletas de 200 países.

Ecuador inicia el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La marcha atlética será la disciplina con mayor representación tricolor. En la rama femenina, destacan Paula Torres, séptima del ranking mundial de los 35 km, junto a Johana Ordóñez, ubicada décima en la misma distancia, y Karla Jaramillo, vigésima cuarta del escalafón.

Torres también competirá en los 20 km, donde registra una marca personal de 1:28:29, destaca el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

En la rama masculina, el equipo estará liderado por David Hurtado, puesto 29 en los 20 km y con registro de 2:26:00 en los 35 km.

A él se suman Óscar Patín y Xavier Mena en la exigente prueba de 35 km.

¿A qué hora empiezan los 35 km marcha?

El Mundial de Atletismo 2025 se realizará del 13 al 21 de septiembre del 2025.

Por la diferencia horaria, la prueba de 35 km empezará a las 17:30 (hora de Ecuador) de este viernes 12 de septiembre.

Otras pruebas de los ecuatorianos

Además de la marcha, Ecuador tendrá presencia en la maratón con Segundo Jami (2:09:05), Mary Zenaida Granja (2:26:34) y Silvia Patricia Ortiz (2:24:50).

En las competencias de campo, el país estará representado por Juan Caicedo, con 69,60 metros en lanzamiento de disco, y Juleisy Angulo, quien llega con un registro de 62,33 metros en jabalina.

En velocidad, la esmeraldeña Gabriela Suárez correrá en los 200 metros planos, prueba en la que ostenta una marca de 22.74 segundos y ocupa el puesto 51 en el ranking mundial.

El Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 se desarrollará del 13 al 21 de septiembre.

Los ecuatorianos y sus pruebas:

Paula Milena Torres – Marcha atlética 35 km y 20 km

Johana Ordóñez – Marcha atlética 35 km y 20 km

Karla Jaramillo – Marcha atlética 35 km

David Hurtado – Marcha atlética 20 km y 35 km

Jordy Jiménez – Marcha atlética 20 km

Óscar Patín – Marcha atlética 35 km

Xavier Mena – Marcha atlética 35 km

Segundo Jami – Maratón

Mary Zenaida Granja – Maratón

Silvia Patricia Ortiz – Maratón

Juan Caicedo – Lanzamiento de disco

Juleisy Angulo – Lanzamiento de jabalina

Gabriela Suárez – 200 metros planos