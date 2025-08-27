El atletismo ecuatoriano sufrirá dos bajas de peso en el Mundial de Atletismo 2025. Daniel Pintado y Glenda Morejón, medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, no competirán en la cita que se celebrará en Tokio, Japón.

Pintado, primer ecuatoriano en conquistar dos medallas en una misma edición olímpica (oro en los 20 km marcha y plata en relevos mixtos), confirmó la noticia este miércoles 27 de agosto a través de sus redes sociales.

Ecuador sin sus medallistas olímpicos

En un video emotivo, el marchista cuencano explicó que continúa en proceso de recuperación tras haberse sometido a una artroscopia de cadera.

“El 2025 ha sido difícil. Después de la cirugía, cada día fue una batalla. Hoy me toca aceptar que no estaré en el Campeonato Mundial. Esta vez decidí cuidar de mí. Me destrozó el corazón, pero no me rindo. Gracias a todos los que me acompañaron en este proceso. Nos vemos en 2026”, expresó el atleta.

La otra ausencia confirmada es la de Glenda Morejón, medallista de plata en la prueba de relevos mixtos de marcha junto a Pintado en París.

La marchista otavaleña, de 25 años, no podrá competir debido a que se encuentra embarazada. Una noticia que la alejará de la pista durante la cita mundialista.

¿Cuándo es el Mundial de Atletismo 2025?

La edición XX del Campeonato Mundial de Atletismo se disputará en Tokio, Japón. Se realizará entre el 13 y el 21 de septiembre de 2025, bajo la organización de World Athletics.

Las competencias se desarrollarán en el Estadio Nacional de Japón, mientras que las pruebas de marcha se efectuarán en un circuito trazado en los alrededores del recinto, con salida y meta dentro del estadio.

De haber competido, Daniel Pintado iba a participar en los 20 km marcha (sábado 20 de septiembre) y en los 35 km marcha (sábado 13 de septiembre), dos de las pruebas más esperadas para el atletismo ecuatoriano.

