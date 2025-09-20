La ecuatoriana Juleisy Angulo conquistó este 20 de se:ptiembre del 2021 la medalla de oro en el Mundial de atletismo de Tokio. La deportista se impuso en la final del lanzamiento de jabalina y superó por segunda ocasión en dos días su propio récord nacional.

La esmeraldeña de 24 años tomó el control de la competencia desde su segundo intento, cuando alcanzó la distancia que ninguna de sus rivales pudo igualar. Su jabalina recorrió 65,12 metros de trayectoria hasta clavarse en suelo.

El podio lo completaron la lituana Anete Sietina, que firmó marca personal con 64,64 metros, y la australiana Mackenzie Little, bronce con 63,58 metros.

Una consagración con récords para Juleisy Angulo

La medalla en el Mundial de Atletismo en Tokio significó la revancha para Angulo, quien participaba en su tercer Mundial absoluto tras sus discretas actuaciones en Eugene 2022 y Budapest 2023, donde no logró superar la fase de clasificación. Esta vez, no solo avanzó con solvencia, sino que además volvió a superar sus propios límites.

En la ronda previa ya había establecido un nuevo récord ecuatoriano con 63,25 metros. Aquella mejoró los 62,33 con los que llegó a Japón.

La mencionada marca la consiguió dentro de las semifinales, sin embargo, en la ronda definitiva, volvió a elevar la vara. Con los 65,12 metros que logró, volvió a superarse a sí misma y se consagró como la mejor del planeta en su disciplina.

Juleisy Angulo hace olvidar la ausencia de los favoritos de Ecuador

Para este Mundial de Atletismo, Juleisy Angulo y su medalla de oro brillaron frente a las ausencias de otros deportistas ecuatorianos considerados como favoritos. Los marchistas Daniel Pintado y Glenda Morejón lucían como las grandes apuestas, sin embargo, ambos se ausentaron.

La pareja de medallistas olímpicos en París 2024 -Pintado con oro y Morejón con Plata- no acudieron a la cita por dos motivos. El primero se perdió la competencia por una lesión, mientras que la segunda tampoco estuvo presente debido al nacimiento de su hijo,

Otras medallas en el Mundial de Atletismo

Antes de Juleisy Angulo en lanzamiento de jabalina, Ecuador también consiguió otro medalla dentro del certamen gracias a Paula Torres. La marchista se ubicó en el tercer puesto dentro de la competencia de 20 kilómetros marcha.

