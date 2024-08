El 10 de agosto de 2024, el estadio de pesas en los Juegos Olímpicos de París (South Paris Arena 6) vibró con el entusiasmo de decenas de ecuatorianos que se unieron para apoyar a Neisi Dajomes.

La campeona olímpica ecuatoriana, quien supo ganar oro en los 76 kg en Tokio 2020, mostró una vez más su fortaleza al obtener la medalla de bronce en los 81 kg en la capital francesa.

Durante la competición, el público ecuatoriano entonó cánticos como “¡se ve, se siente, Ecuador está presente!”.

Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, “nunca antes, en Juegos Olímpicos, se dieron cita cientos de seguidores ecuatorianos, entre residentes y visitantes, para apoderarse de las tribunas”.

Ese respaldo fue fundamental para Dajomes, quien se mostró profundamente conmovida. “Ver a todo mi pueblo ecuatoriano aquí, apoyándome, eso me llena de mucho orgullo”, expresó la pesista de 26 años, una vez finalizada la competencia.

Neisi Dajomes hizo historia en París 2024

Neisi Dajomes compitió con valentía y determinación en las modalidades de arranque y envión, acumulando un total de 267 kg, con 122 kg en arranque y 145 kg en envión.

A pesar de no alcanzar la marca que se había propuesto, su esfuerzo fue recompensado con el bronce, mientras la noruega Solfrid Koanda se llevó el oro con 275 kg y la egipcia Sara Ahmed obtuvo la plata con 268 kg.

“Creo que Dios me ha sacudido y me ha dicho que todavía no es el momento de dejar las botas sobre la plataforma”, explicó Dajomes, casi entre lágrimas.

“Tuve un año de muchas lesiones, me fue difícil clasificar y agradezco estar aquí pisando esta plataforma en París”, añadió.

Cinco medallas de Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024

Con esta medalla, Ecuador sumó cinco preseas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Además del bronce de Dajomes, Daniel Pintado ganó oro en los 20 km marcha, y el equipo de Pintado y Glenda Morejón obtuvo plata en la maratón de marcha por relevos mixtos.

Lucía Yépez logró plata en lucha y Angie Palacios Dajomes se llevó el bronce en los 71 kg de halterofilia.

“Muy feliz y agradecida con Dios. Feliz por la medalla, no por el resultado”, añadió la doble medallista olímpica de Ecuador.

10 medallas en la historia de Juegos Olímpicos

Atlanta 1996, Jefferson Pérez, oro en 20 km marcha

en 20 km marcha Pekín 2008, Jefferson Pérez, plata en 20 km marcha

en 20 km marcha Tokio 2020, Richard Carapaz, oro en ciclismo de ruta

en ciclismo de ruta Tokio 2020, Neisi Dajomes, oro en levantamiento de pesas 76 kg.

en levantamiento de pesas 76 kg. Tokio 2020, Tamara Salazar, plata en levantamiento de pesas 87 kg.

en levantamiento de pesas 87 kg. París 2024, Daniel Pintado, oro en 20 km marcha

en 20 km marcha París 2024, Daniel Pintado y Glenda Morejón, plata en maratón de marcha por relevos mixtos.

en maratón de marcha por relevos mixtos. París 2024, Lucía Yépez, plata en lucha estilo libre categoría 53 kg.

en lucha estilo libre categoría 53 kg. París 2024, Angie Palacios, bronce en halterofilia categoría 71 kg.

en halterofilia categoría 71 kg. París 2024, Neisi Dajomes, bronce en halterofilia categoría 81 kg.

Neisi Dajomes (der.) celebra con su medalla de bronce en el podio de los Juegos Olímpicos París 2024 con la noruega Solfrid Koanda (oro) y la egipcia Sara Ahmed (plata).

