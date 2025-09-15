Barcelona SC venció a Emelec en el Clásico del Astillero de la fecha 28 de la Liga Pro y uno de sus jugadores tuvo un momento especial. Joao Rojas, futbolista torero, retornó a las canchas después de más de un año y tras haber atravesado complejos momentos de salud.

El partido entre toreros y azules, en el estadio Capwell, dejó una goleada de 4-0 a favor del conjunto amarillo y el emotivo regreso de Rojas se produjo en el cierre del compromiso. A los 90+22 minutos, el DT Ismael Rescalvo envió al extremo a la cancha para sustituir a Octavio Rivero.

Más noticias:

Tras su ingreso, el jugador que también fue figura de Emelec en temporadas previas pudo disputar los últimos 12 minutos de adición del compromiso. Una vez que el árbitro dio el silbatazo final para sellar la goleada de Barcelona SC, este se hecho de rodillas al piso por su regreso a las canchas con las manos en el rostro.

Rojas, además, fue arropado y abrazado por sus compañeros en el momento. Su último partido oficial con la casaca de los toreros había sido el 16 de mayo del 2024 en la Copa Libertadores, cuando sufrió una fractura de peroné tras una entrada rival, la cual acarreó complicaciones posteriores.

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, señaló que Joao Rojas se salvó de tener cáncer

Antes de que se jugase el Clásico del Astillero entre Barcelona SC, Antonio Álvarez -presidente de la escuadra torera- se pronunció en una asamblea de socios. Allí, este detalló la situación del extremo oriundo de El Oro y anunció su convocatoria para el partido contra Emelec.

“Casi le da cáncer a Joao Rojas. ¿Tú crees que el club, sin contactar con su familia, sin tener el diagnóstico y el apoyo de su familia, puede salir a decir ‘oye, Joao Rojas tiene cáncer’. Señores barcelonistas, por si acaso. No, el no quiso que se diga y nosotros lo apoyamos y hoy está jugando y va a jugar el clásico“, sostuvo al dirigirse ante los socios.

En un inicio, la lesión de Joao Rojas fue la mencionada fractura y tras su recuperación retornó para la pretemporada del cuadro torero. Pese a ello, este volvió a realizarse un proceso por el mismo motivo. Tras una mala cicatrización en la zona de la lesión, este debió someterse a una nueva cirugía en la que se realizó un injerto cutáneo. En total tuvo tres intervenciones.

La lesión de Joao Rojas y su baja en Barcelona SC

Tras la fractura de peroné, en mayo del 2024, Joao Rojas tuvo su primera cirugía y se estimó un tiempo de recuperación entre cuatro y seis meses. Pese a ello y a que su retorno inicial estaba estimado para septiembre de aquel año, los plazos se alargaron.

A inicios del 2025, Rojas estuvo presente en la pretemporada de Barcelona SC, tanto en entrenamientos como en la Noche Amarilla. Pese a ello, este no logró sumar minutos y en febrero viajó hacia Uruguay para realizarse su siguiente cirugía por la dolencia.

Después del segundo procedimiento y nuevas terapias, en julio del 2025 tuvo la tercera operación. Esta fue la del injerto cutáneo por la cicatrización inadecuada en la zona del tobillo.

Por si quieres saber más:

Barcelona SC y su triunfo ante Emelec en el Clásico del Astillero

Barcelona SC se impuso gracias a goles de cuatro jugadores distintos. El primero en abrir la cuenta fue Octavio Rivero y a él le sucedieron Joaquín Valiente, Janner Corozo y Brian Oyola.

El ‘Ídolo’ alcanzó los 50 puntos, se mantuvo en el segundo lugar de la tabla de posiciones y quedó a 12 del líder Independiente del Valle.

Información extra: El Clásico

No te pierdas D-Bate