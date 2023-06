Gustavo Alfaro es una opción para dirigir a Barcelona SC

El entrenador Gustavo Alfaro da indicaciones en un partido de las eliminatorias sudamericanas ante Paraguay. EFE

Paulo Álvarez, Bendito Fútbol

Barcelona SC busca entrenador. La dirigencia del club ecuatoriano busca el reemplazo de Fabián Bustos y Gustavo Alfaro, ex DT de la Selección de Ecuador, es una opción para el club guayaquileño.

​De acuerdo a la radio KCH Fm de Guayaquil, el estratega argentino tuvo acercamientos con una escuadra de la ciudad portuaria y apuntó hacia el 'Ídolo'. En el caso de Emelec, este ya oficializó a Hernán Torres como entrenador, por lo que los toreros quedaban en el mapa.



Ante la vinculación del argentino, el conjunto canario no se ha pronunciado directamente, sin embargo, Carlos Alejandro Alfaro Moreno se refirió al futuro estratega. En diálogo con los medios de comunicación, este hizo hincapié en el tiempo que le queda a su administración y cómo elegirían al reemplazo de Bustos.



"No vamos a traer un DT que no esté al alcance en lo económico con contrato de dos años. ya que esta administración terminará en el 2023", aseguró Alfaro Moreno, principal de los amarillos.

Gustavo Alfaro, el preferido

A pesar de la postura de la actual dirigencia, desde otros entornos también ha sonado el nombre del entrenador Gustavo Alfaro. Con las elecciones cerca, el expresidente José Francisco Cevallos manifestó que pensaría en el argentino en caso de volver a lanzar su candidatura.



En la Radio Redonda, el exfutbolista reclamó al actual presidente tras la salida del último director técnico y propuso su idea. "En el hipotético caso de que yo gane las elecciones voy a apuntar a un Gerardo Martino, a un proyecto, a Renato Paiva, a Gustavo Alfaro".



Última experiencia de Alfaro en Ecuador

La última experiencia que tuvo el entrenador rafaelino Gustavo Alfaro fue con la Selección de Ecuador. Después del Mundial de Qatar 2022, este presentó su negativa a renovar su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Luego de su salida, el estratega señaló que la entidad tricolor mantenía deudas con él. Después de que no se cumpliese el plazo que dio para que se le cancelen sus haberes, optó por poner una demanda en la FIFA.



Con la Selección de Ecuador, Alfaro consiguió el boleto hacia la Copa del Mundo donde fue eliminado en la fase de grupos tras caer con Senegal en el último partido. En la Copa América de 2021 alcanzó los octavos de final.

Visita nuestros portales: