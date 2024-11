El París Saint-Germain de Willian Pacho venció 1-0 al Lens de Jhoanner Chávez en la décima jornada de la Ligue 1. Ambos ecuatorianos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del partido.

Un gol de Ousmane Dembélé en los primeros minutos fue suficiente para que los parisinos se llevaran la victoria y se mantuvieran como líderes del campeonato francés, sumando 26 puntos.

Tanto Pacho como Chávez hicieron historia al protagonizar el primer duelo entre ecuatorianos en la Ligue 1.

Willian continúa consolidándose como un jugador clave en la defensa de Luis Enrique, siendo titular indiscutible. El central tuvo una actuación destacada, ganando 5 de 6 duelos, registrando tres entradas y un 89% de precisión en sus pases, lo que le valió una calificación de 6,6 puntos en SofaScore.

Por su parte, Jhoanner Chávez, pese a la derrota, dejó una buena impresión jugando en el sector derecho, una posición que no es la habitual para él. Esto podría ser útil como variante de emergencia para Sebastián Beccacece en la selección ecuatoriana.

Chávez acertó el 80% de sus pases, realizó un pase clave, bloqueó un remate, hizo cuatro despejes, dos intercepcionesn y una entrada, con una calificación de 7, una de las mejores de su equipo.

El único gol del encuentro en el Parque de los Príncipes llegó a los tres minutos. El PSG recuperó el balón en mitad de cancha y lanzó un rápido contragolpe con Barcola, quien avanzó por la izquierda y, al llegar al área, habilitó a Ousmane Dembélé, quien definió frente al arco vacío.

Dembélé is quietly having the best season of his career btw, elite movement here. pic.twitter.com/8ehehWRsld