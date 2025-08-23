Las escuadras de Vinotinto y Barcelona SC se enfrentan la noche de este sábado 23 de agosto de 2025 por la fecha 26 del campeonato nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Ambos equipos tienen la necesidad de sumar los tres puntos. Vinotinto para escapar del cuadrangular del descenso y Barcelona SC para recuperar el segundo lugar de la tabla, en manos de Liga de Quito, y para recortarle las distancia a Independiente del Valle, el sólido líder.
Vinotinto y Barcelona SC con realidades opuestas
En 25 de las 26 jornadas, Vinotinto estuvo dirigido por Juan Grabowski. En la 26 fue reemplazado por su compatriota Gabriel Schürrer, con pasado en Ecuador en Deportivo Cuenca, en dos etapas distintas, Independiente del Valle y Aucas.
Con Grabowski el rendimiento fue de más a menos. En siete jornadas estuvieron en el pelotón de los seis y en dos fueron escoltas de Barcelona SC, el líder en las primeras jornadas. Sin embargo, en las siete últimas experimentó una merma en su rendimiento hasta caer a la penúltima casilla con serio peligro de pelear por el descenso.
Su brillante arranque catapultó al delantero argentino Rafael Monti a la cima de la tabla de goleadores por varias jornadas. El bajón en el rendimiento del equipo hizo que él también se viera afectado y se quede con 13, tres menos que Byron Palacios, el ariete de Universidad Católica, que lidera esta estadística con 16.
Un aspecto que debe tomar en consideración Vinotinto es que un eventual descenso a la Serie B también afectará directamente a su filial, que automáticamente perderá la categoría y regresará a la Segunda Categoría de Pichincha.
Esto se debe a que la organización del campeonato nacional no permite que el equipo principal y su filial compitan en la misma categoría.
El calendario de Vinotinto marca que tiene que recibir en el Atahualpa a El Nacional y Manta y la visita a Independiente del Valle en Chillo Jijón y Libertad en el Reina del Cisne. Si no sale del fondo de la tabla, disputará el cuadrangular del descenso.
Para BSC, sumar los tres puntos le permitirá recortar la distancia con IDV. Los capitalinos son líderes con 53 puntos y aún deben completar su partido de esta fecha ante Emelec en el George Capwell. Los amarillos son terceros con 44.
Su fixture establece que en la jornada 27 reciba a Universidad Católica sin público en el Monumental por sanción. En la 28 visitará a Emelec en el Capwell por el Clásico del Astillero. En la 29 irá al Alejandro Serrano Aguilar para enfrentar al Deportivo Cuenca. En la 30 volverá al Monumental para ser local de Aucas.
-
PREVIA
Alineación de Vinotinto:
Lisandro Mitre; Ariel Mina, Gian Nardelli, Alan Aguirre, Iago Iriarte y Luis Fernando Gómez; Kevin Ushiña, Madison Julio y Kevin Miguel Coba; Danny Luna y Rafael Monti.
DT: Gabriel Schürrer
Alineación de BSC:
Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga y Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Janner Corozo, Joaquín Valiente y Braian Oyola; Octavio Rivero.
DT: Ismael Rescalvo
-
PT
Arranca el partido entre Vinotinto y BSC en el Olímpico Atahualpa por la fecha 26 del campeonato nacional.
-
Minuto 45+2
El PT fue un partido con poscas emociones. Vinotinto remató dos veces sobre el arco de Ignacio De Arruabarrena y BSC solo una sobre la portería de Lisandro Mitre. El control del balón le correspondió a la visita con un 77% y el restante 23% a los locales.
-
ST
Arranca el ST en el Atahualpa. En Vinotinto ingresó Romario Ibarra en lugar de Danny Luna.
-
Minuto 50
La dinámica del juego no cambia. BSC controla el balón sin profundidad y Vinotinto se defiende con orden.
-
Minuto 55
Rafael Monti y Madison Julio generaron dos acercamientos sobre el arco amarillo. Sus remates con la cabeza y pierna derecha, respectivamente, encendieron las alarmas de la visita.
-
Minuto 60
Partido para el bostezo en el Atahualpa. Pocas opciones de gol en ambos arcos.
-
Minuto 68
Cambio en Vinotinto: ingresa Edison Hernández por Madison Julio.
Cambios en BSC: ingresan Jandry Gómez y Miguel Parrales por Braian Oyola y Joaquín Valiente.
-
Minuto 75
Recta final en el Atahualpa. El marcador sigue 0-0 en un partido con escaza creatividad por parte de ambos cuadros.
-
Minuto 80
Cambio en Vinotinto: ingresa Alexis Melo por Kevin Ushiña.
Cambio en BSC: ingresa Dixon Arroyo por Jhonny Quiñónez.
-
Minuto 85
Janner Corozo tuvo la más clara para BSC. Su golpe de cabeza luego del cobro de un tiro de esquina pasó cerca del arco de Mitre.