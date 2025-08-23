Las escuadras de Vinotinto y Barcelona SC se enfrentan la noche de este sábado 23 de agosto de 2025 por la fecha 26 del campeonato nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Ambos equipos tienen la necesidad de sumar los tres puntos. Vinotinto para escapar del cuadrangular del descenso y Barcelona SC para recuperar el segundo lugar de la tabla, en manos de Liga de Quito, y para recortarle las distancia a Independiente del Valle, el sólido líder.

Vinotinto y Barcelona SC con realidades opuestas

En 25 de las 26 jornadas, Vinotinto estuvo dirigido por Juan Grabowski. En la 26 fue reemplazado por su compatriota Gabriel Schürrer, con pasado en Ecuador en Deportivo Cuenca, en dos etapas distintas, Independiente del Valle y Aucas.

Con Grabowski el rendimiento fue de más a menos. En siete jornadas estuvieron en el pelotón de los seis y en dos fueron escoltas de Barcelona SC, el líder en las primeras jornadas. Sin embargo, en las siete últimas experimentó una merma en su rendimiento hasta caer a la penúltima casilla con serio peligro de pelear por el descenso.

Su brillante arranque catapultó al delantero argentino Rafael Monti a la cima de la tabla de goleadores por varias jornadas. El bajón en el rendimiento del equipo hizo que él también se viera afectado y se quede con 13, tres menos que Byron Palacios, el ariete de Universidad Católica, que lidera esta estadística con 16.

Un aspecto que debe tomar en consideración Vinotinto es que un eventual descenso a la Serie B también afectará directamente a su filial, que automáticamente perderá la categoría y regresará a la Segunda Categoría de Pichincha.

Esto se debe a que la organización del campeonato nacional no permite que el equipo principal y su filial compitan en la misma categoría.

El calendario de Vinotinto marca que tiene que recibir en el Atahualpa a El Nacional y Manta y la visita a Independiente del Valle en Chillo Jijón y Libertad en el Reina del Cisne. Si no sale del fondo de la tabla, disputará el cuadrangular del descenso.

Para BSC, sumar los tres puntos le permitirá recortar la distancia con IDV. Los capitalinos son líderes con 53 puntos y aún deben completar su partido de esta fecha ante Emelec en el George Capwell. Los amarillos son terceros con 44.

Su fixture establece que en la jornada 27 reciba a Universidad Católica sin público en el Monumental por sanción. En la 28 visitará a Emelec en el Capwell por el Clásico del Astillero. En la 29 irá al Alejandro Serrano Aguilar para enfrentar al Deportivo Cuenca. En la 30 volverá al Monumental para ser local de Aucas.

