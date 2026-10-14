La Selección de Ecuador planea jugar en el país este año

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador tendrá este año sus dos últimos partidos oficiales en la fecha FIFA que está programada desde el lunes 9 al martes 17 de noviembre. Estos juegos se proyectan para jugarse en Quito y Guayaquil.

La Selección de Ecuador espera por estos rivales

La Selección de Ecuador está cerca de concretar sus dos rivales para la última fecha FIFA del año. Fuentes cercanas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le confirmaron a EL COMERCIO que las negociaciones están avanzadas, pero no cerradas.

Los rivales con los que negocia Ecuador son Costa Rica y Bolivia. La idea es enfrentar a los costarricenses el viernes 13 en Quito y a los bolivianos el martes 17 en Guayaquil. Los estadios tampoco están confirmados.

De concretarse, estos rivales serán los dos primeros que medirá el argentino Marcelo Gallardo en territorio ecuatoriano. Su debut fue ante Corea del Sur en Suwon. Luego se midió con Japón en Yokohama y con Panamá en Tokio.

Gallardo había adelantado en el cierre de la gira asiática que en la fecha FIFA de noviembre buscarían evitar viajes largos que provoquen un alto desgaste físico en la plantilla. Por este motivo, se proyectaba que los amistosos sean en América.

Ecuador volvería al país luego de un año

La Selección de Ecuador jugó por última vez en el país el martes 9 de septiembre de 2025. Fue en la jornada 18 de las eliminatorias al Mundial 2026 ante Argentina en un repleto Estadio Monumental de Guayaquil.

Los tricolores ganaron 1-0 con un tanto de penal de Enner Valencia, el último que marcó puertas adentro el máximo anotador histórico del combinado nacional, quien tras la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá se retiró.

Sebastián Beccacece alineó con Hernán Galíndez; Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez; Ángelo Preciado (John Yeboah) (Alan Minda), Moisés Caicedo, Pedro Vite y Alan Franco; Nilson Angulo (Jordy Alcívar), Gonzalo Plata (Kevin Rodríguez) y Valencia (Kendry Páez).

Este encuentro también es recordado por la expulsión del ‘Niño Moi’ a los 50 minutos. En primera instancia, su sanción determinaba que no podía jugar ante Costa de Marfil en el debut mundialista, pero una petición de la FEF hizo que la FIFA anulase el castigo y diera luz verde para que juegue.

El último antecedente de la Tri en Quito se circunscribe al viernes 21 de marzo de 2025 en el triunfo 2-1 ante Venezuela en el Rodrigo Paz. ‘Superman’ volvió a ser la figura con el doblete que significó que los tres puntos se queden en casa.

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