El Presidente de la FEF se refirió al DT Ricardo Gareca

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, elogió al DT Ricardo Gareca y se refirió a la posibilidad de que arribe para comandar a la Selección.

"Es un grandísimo técnico que ha tenido un pasar increíble en el fútbol sudamericano. Creo que conoce el fútbol de selecciones a profundidad y a la vista está su trabajo con Perú. Como muchos otros, sería un honor que considerase a la Selección de Ecuador", manifestó el directivo en diálogo con DSports.

"Digo como muchos otros porque, seguramente, hay muchos que sería un honor que podamos tener acá", añadió.



En su charla, el dirigente también especificó que dentro de todas las opciones de técnicos que se contemplan ninguna es del fútbol nacional. A su vez, se mostró agradecido con Gustavo Alfaro, anterior entrenador de la escuadra tricolor.

Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro

Con respecto a la frustrada renovación del compatriota de Gareca, Egas también expuso las razones por las que no continuó al frente de la Tri. Para él, el tema siempre pasó por una decisión personal de Alfaro en torno a su carrera y a su futuro.



"No voy a hablar mal de Alfaro porque no tengo nada malo que decir sobre él. Fue una persona que le dejó mucho a Ecuador y a la Selección. Fue un proceso largo de intentos de renovación que no llegó a un acuerdo", sostuvo el presidente.



En torno a las deudas que se mantiene con el argentino, el directivo ratificó que tienen asuntos pendientes como el premio de clasificación al Mundial de Qatar. A su vez, señaló que aún no ha recibido el monto de la FIFA por la participación en la Copa.



Gustavo Alfaro con la Selección de Ecuador

El nuevo entrenador que sea escogido tendrá el deber de igualar o superar el papel de su antecesor en la Selección del Ecuador. Este último estuvo a cargo de la Tri por más de dos años.



Bajo el mando de Alfaro, el elenco sudamericano volvió a llegar a la Copa del Mundo después de ocho años. En las eliminatorias se ubicó en la cuarta posición.



Dentro del Mundial, el elenco del argentino se despidió en fase de grupos tras quedar en tercer lugar. En la Copa América llegó hasta cuartos de final.

