El Real Madrid venció 1-0 al Osasuna este martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, por la primera jornada de La Liga 2025/2026. Fue un partido discreto del conjunto blanco, pero en el que destacó su máxima figura, Kylian Mbappé. El encuentro arrancó a las 14:04 (hora de Ecuador).
Los ‘Reyes de Europa’ jugaron en un horario poco habitual de la competición española, luego de una solicitud especial del club debido al reducido tiempo de vacaciones y a la pretemporada exprés, tras un calendario muy cargado en el último año.
No fue la mejor presentación del cuadro de Xabi Alonso en esta temporada. Durante el primer tiempo, el Real Madrid mostró muy poco en ofensiva, sin generar espacios ni ocasiones claras. El partido se destrabó gracias a una genialidad de Kylian Mbappé, que provocó un penal y posteriormente lo transformó en gol.
En cuanto a los refuerzos, Álvaro Carreras y Dean Huijsen se mostraron muy sólidos en la zona defensiva. En cambio, Trent Alexander-Arnold estuvo más discreto y con menor incidencia en comparación con sus nuevos compañeros.
Por su parte, el juvenil Franco Mastantuono debutó con la camiseta del Real Madrid a falta de 20 minutos para el final. En ese lapso dejó pasajes interesantes como opción de descarga y en la generación de juego.
Un historial favorable al Real Madrid
Será el partido número 92 entre ambos equipos en competiciones oficiales, y el 87 dentro de La Liga. El historial favorece claramente al conjunto blanco, que suma 58 victorias, 20 empates y 13 derrotas frente a los rojillos.
En cuanto a goles, el dominio también es notorio. El Real Madrid ha marcado 201 goles, mientras que el Osasuna registra apenas 84.
Últimos enfrentamientos
En la temporada pasada (24/25), el Real Madrid goleó 4-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu, el 9 de noviembre de 2024. La gran figura de ese partido fue Vinícius Júnior, quien firmó un hat-trick, mientras que Jude Bellingham aportó un gol y una asistencia.
En el choque de la segunda vuelta, disputado en El Sadar (Pamplona), ambos equipos empataron 1-1. Kylian Mbappéabrió el marcador para el Madrid, pero Ante Budimir igualó el resultado desde el punto penal.
Alineaciones
Alineación Real Madrid
Arquero: Thibaut Courtois
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güller.
Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Alineación Osasuna
Arquero: Sergio Herrera.
Defensas: Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz Álvaro y Abel Bretones.
Mediocampistas: Jon Moncayola y Lucas Torró.
Delanteros: Rúben García, Ante Budimir y Aimar Oroz.
Minuto 1
Inicia el partido entre Real Madrid y Osasuna en el Santiago Bernabéu.
Minuto 5
Real Madrid domina el esférico con tranquilidad. De momento, el rival, aún no interfiere en el partido.
-
Minuto 6
Álvaro Carreras realizó el primer remate del partido. El lateral del Madrid quiso sorprender con un remate desde fuera del área que se fue desviado.
-
Minuto 10
Madrid domina la posesión, pero sigue siendo intrascendente de cara al arco ante el gran bloque defensivo de Osasuna.
-
Minuto 17
¡SE SALVÓ OSASUNA! Dean Huijsen se animó desde fuera del área y casi marca su primer gol con la camiseta del Real Madrid.
-
Minuto 25
¡NO PUDO MBAPPÉ! Kylian remató un balón mordido y desaprovechó un gran pase de Vinícius Júnior.
-
Minuto 35
No puede el conjunto de Xabi Alonso crear acciones de gol. De momento solo pases horizontales para dominar el esférico, pero sin peligro.
-
Minuto 40
Budimir desperdició la primera jugada de peligro de Osasuna. El delantero no estuvo fino con su remate.
-
Minuto 45+2'
Se termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu.
Minuto 46
Inicia la segunda parte del Real Madrid vs. Osasuna.
-
Minuto 50
¡PENAAAL PARA EL REAL MADRID! Kylian Mbappé entro al área con peligro y tras una gambeta recibió el contacto de falta.
-
Minuto 51
¡GOOOOOOL del Real Madrid! Mbappé hizo efectiva la pena máxima.
-
Minuto 56
Mbappé se encendió y es el jugador más peligroso del Real Madrid.
-
Minuto 66
El Madrid domina las acciones del partido y poco a poco se encamina al primer triunfo de la temporada de LaLiga.
Minuto 67
Cambios en el Real Madrid: ingresan Franco Mastantuono y Dani Carvajal por Brahim Díaz y Trent Alexander-Arnold.
-
Minuto 73
Tchouaméni casi se hace presente en el marcador con un remate de cabeza, tras un tiro de esquina de Franco Mastantuono.
-
Pese a contar con más espacios, el Real Madrid no ha podido ampliar la ventaja.
-
Budimir se perdió, nuevamente, una oportunidad clave de igualar para el Osasuna.
-
¡MASTANTUONOO! El refuerzo argentino del Real Madrid casi se estrena con gol.
-
Minuto 90+5'
Se acabó el partido en el Santiago Bernabéu.