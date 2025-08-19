El Real Madrid venció 1-0 al Osasuna este martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, por la primera jornada de La Liga 2025/2026. Fue un partido discreto del conjunto blanco, pero en el que destacó su máxima figura, Kylian Mbappé. El encuentro arrancó a las 14:04 (hora de Ecuador).

Los ‘Reyes de Europa’ jugaron en un horario poco habitual de la competición española, luego de una solicitud especial del club debido al reducido tiempo de vacaciones y a la pretemporada exprés, tras un calendario muy cargado en el último año.

No fue la mejor presentación del cuadro de Xabi Alonso en esta temporada. Durante el primer tiempo, el Real Madrid mostró muy poco en ofensiva, sin generar espacios ni ocasiones claras. El partido se destrabó gracias a una genialidad de Kylian Mbappé, que provocó un penal y posteriormente lo transformó en gol.

En cuanto a los refuerzos, Álvaro Carreras y Dean Huijsen se mostraron muy sólidos en la zona defensiva. En cambio, Trent Alexander-Arnold estuvo más discreto y con menor incidencia en comparación con sus nuevos compañeros.

Por su parte, el juvenil Franco Mastantuono debutó con la camiseta del Real Madrid a falta de 20 minutos para el final. En ese lapso dejó pasajes interesantes como opción de descarga y en la generación de juego.

Un historial favorable al Real Madrid

Será el partido número 92 entre ambos equipos en competiciones oficiales, y el 87 dentro de La Liga. El historial favorece claramente al conjunto blanco, que suma 58 victorias, 20 empates y 13 derrotas frente a los rojillos.

En cuanto a goles, el dominio también es notorio. El Real Madrid ha marcado 201 goles, mientras que el Osasuna registra apenas 84.

Últimos enfrentamientos

En la temporada pasada (24/25), el Real Madrid goleó 4-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu, el 9 de noviembre de 2024. La gran figura de ese partido fue Vinícius Júnior, quien firmó un hat-trick, mientras que Jude Bellingham aportó un gol y una asistencia.

En el choque de la segunda vuelta, disputado en El Sadar (Pamplona), ambos equipos empataron 1-1. Kylian Mbappéabrió el marcador para el Madrid, pero Ante Budimir igualó el resultado desde el punto penal.

Alineaciones

Alineación Real Madrid

Arquero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güller.

Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Alineación Osasuna

Arquero: Sergio Herrera.

Defensas: Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz Álvaro y Abel Bretones.

Mediocampistas: Jon Moncayola y Lucas Torró.

Delanteros: Rúben García, Ante Budimir y Aimar Oroz.

