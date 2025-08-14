Este jueves 14 de agosto, Franco Mastantuono celebró su 18.º cumpleaños siendo presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El joven argentino prometió “dejar la vida por la camiseta” y no dudó en declarar que Lionel Messi es, para él, el mejor jugador del mundo.

Mastantuono llega procedente de River Plate, club que recibió más de 70 millones de dólares, convirtiéndose en la venta más cara en la historia del fútbol argentino.

Más noticias:

Es considerado la mayor promesa de su país, firmó un contrato por seis temporadas con el club blanco y lucirá el dorsal 30, el mismo que usó en River Plate.

Franco Mastantuono elige a Messi, el eterno rival del Real Madrid

Durante la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, le preguntaron a Franco sobre quién considera el mejor del mundo.

Esperando que mencionara a Vinícius Júnior o Kylian Mbappé, el joven no tuvo miedo en elegir a su compatriota Lionel Messi, ídolo del máximo rival del Real Madrid, el FC Barcelona.

“El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador”, afirmó Mastantuono.

Mastantuono Feliz por llegar al Real Madrid

Franco Mastantuono mostró su emoción por unirse al Real Madrid, el club más grande del mundo, según el argentino.

“Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo. Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que siempre fue mi sueño”, arrancó en su discurso Franco.

Agradeció también al presidente, a la directiva, a Xabi Alonso y a todo el equipo por confiar en él, y cerró su presentación con un mensaje a la afición:

“Van a tener un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, sentenció.

Entrevista Luis Alfonso Chango