Endrick, delantero de Brasil, llevará el dorsal número ‘9’ en el primer equipo del Real Madrid y cederá el dorsal ’16’ al español Gonzalo García, de acuerdo con la actualización de la plantilla en la página web del club después de la noticia de la renovación del canterano.



Kylian Mbappé, francés, abandonó el ‘9’ para mostrar el ’10’, su dorsal con Francia. El número histórico estaba libre y contaba con dos postulantes: Endrick, el jugador que marcó el 16 en su debut con el equipo blanco; o Gonzalo García, el joven que brilló en el Mundial de Clubes.

Endrick, el heredero de la historia

La incógnita quedó despejada este viernes 8 de agosto de 2025 tras anunciarse la renovación de Gonzalo hasta finales de junio de 2030. El madrileño hereda el 16 de Endrick, que afronta su segunda temporada en el Real Madrid, al que llegó procedente del Palmeiras con solo 16 años en diciembre de 2022. Se unió a la primera plantilla hace un año, ya con la mayoría de edad.

El brasileño sumó 847 minutos en 37 partidos -de 68 posibles- en los que anotó siete goles -cinco de ellos en seis encuentros de Copa del Rey– y repartió una asistencia. Ese es el balance de un primer año en el que el italiano Carlo Ancelotti le dio poco rodaje.

Este número tiene una alta carga histórica. Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Javier Saviola, Ronaldo Nazário, Fernando Morientes, Davor Šuker, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Vicente del Bosque y Alfredo di Stéfano, por mencionar algunos, jugaron con ese dorsal.

Este número también tiene relación con el fútbol ecuatoriano. El 28 de julio de 2009, el Madrid le ganó 4-2 a Liga de Quito en un amistoso por la Copa de la Paz jugado en el Santiago Bernabéu. En ese compromiso, CR7 marcó su primer gol con el equipo merengue.

Por su parte, Gonzalo suma 12 partidos, cinco goles, dos asistencias y 528 minutos alcanzados desde la temporada 2023-24. Cuatro de esos cinco tantos los hizo en el Mundial de Clubes ante Al-Hilal, Salzburgo, Juventus y Borussia Dortmund; el restante fue en la Copa del Rey ante el Leganés.

El 16 la supieron lucir en el pasado el colombiano James Rodríguez, el brasileño Casemiro, el danés Thomas Gravesen, el camerunés Samuel Eto’o, el español Raúl González y el argentino Jorge Valdano, entre otros.

