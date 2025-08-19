El Real Madrid se enfrenta este martes 19 de agosto al Osasuna en el Santiago Bernabéu, por la primera jornada de La Liga de España 2025/2026. El encuentro se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador), cerrando la fecha inaugural del campeonato.

Este compromiso se disputa en martes por una solicitud especial del club blanco, que pidió unos días adicionales de descanso debido a lo corto de su pretemporada tras un calendario cargado de competiciones.

Estreno de Xabi Alonso en La Liga

Aunque Xabi Alonso ya debutó como entrenador merengue en el pasado Mundial de Clubes, donde apenas tuvo unos días de trabajo con la plantilla, este será su estreno oficial en La Liga al frente del Real Madrid.

El nuevo proyecto llega cargado de ilusión y novedades: fichajes como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y la gran estrella, Kylian Mbappé, quien luce el dorsal 10 tras la salida de Luka Modric.

El reto: volver a conquistar la Liga

El Real Madrid suma dos títulos de liga en las últimas cuatro temporadas, pero en la pasada campaña —aún bajo la dirección de Carlo Ancelotti— el equipo quedó en deuda. Pese a iniciar con ventaja sobre el FC Barcelona, su rendimiento cayó en la segunda mitad de la temporada, cerrando el año sin títulos ligueros.

La única cosecha fueron la Supercopa de Europa y la Intercontinental, insuficientes para un club de la talla del Madrid.

Ahora, bajo la batuta de Alonso, quien viene de hacer historia con el Bayer Leverkusen, el conjunto blanco espera construir una relación ganadora desde el inicio. Su estreno liguero será la primera gran prueba, especialmente tras ver al vigente campeón, el FC Barcelona, arrancar con una polémica goleada 3-0 ante el Mallorca.

