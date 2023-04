¡Atención Quito! Estas vías se cierran por el partido de Ecuador Sub-17

Foto referencial del estadio Olímpico Atahualpa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Paulo Álvarez (D)

La Selección de Ecuador Sub-17 se jugará el título del Sudamericano ante Venezuela, este 23 de abril de 2023. Por eso, habrá vías cerradas en los alrededores del Estadio Olímpico Atahuapa.

Este domingo 23 de abril del 2026, el combinado nacional juvenil tendrá su choque a las 19:00. En caso de ganarlo, y contar con el gol diferencia a su favor, la escuadra se hará con su primer título en la historia de un Sudamericano Sub-17.



Para el compromiso se espera contar con el estadio repleto, por lo que se han tomado las precauciones necesarias. Estas, sin embargo, no variarán demasiado en torno a lo que se vio en los choques previos.



Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se confirmó a EL COMERCIO y Bendito Fútbol que dos calles aledañas no tendrán circulación. La José Correa y Manuel María Sánchez, que conectan las avenidas Eloy Alfaro y Naciones Unidas serán bloqueadas.



A pesar de la disposición, los cierres de las vías están sujetos a modificaciones y no son definitivos. En caso de que la situación lo amerite, el perímetro puede tener una ampliación hacia otras rutas o las avenidas.



La jornada futbolera del torneo arrancará en el 'Coloso del Batán' desde las 16:30. Allí jugará Brasil -candidato al título- ante Argentina y en simultáneo chocarán Paraguay y Chile, selecciones que ya están eliminadas, en el Estadio Rodrigo Paz. El duelo de la 'Mini-Tri' será el de fondo.

Ecuador Sub-17 tendrá estadio lleno

Durante las presentaciones de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 en Quito, el apoyo de la afición tricolor ha ido en aumento. Desde el choque inicial ante Paraguay, el reducto albergó mayor cantidad de público con el pasar de las fechas.



En los exteriores del escenario deportivo, las colas y aglomeraciones han sido protagonistas. Aquello en función de los espectadores que buscaban ingresar y quienes adquirían sus boletos.



Para este nuevo encuentro, las boleterías del estadio no estarán disponibles. Asimismo, los tickets de ingreso se agotaron con anticipación desde las venta en línea.

