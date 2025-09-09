La Conmebol ya tiene definidos a sus seis clasificados directos al Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Sin embargo, todavía queda en disputa el medio cupo al repechaje, que enfrentará a Venezuela y Bolivia en la última jornada de las eliminatorias, este martes 9 de septiembre.
Ambas selecciones llegan con opciones reales, aunque en contextos complicados. La Vinotinto será local ante Colombia, en busca de hacer historia y clasificar por primera vez a un Mundial. Por su parte, Bolivia recibirá a Brasil en El Alto, con la ilusión de regresar a la cita mundialista después de 32 años.
¿Qué necesitan para clasificar al Repechaje?
La Selección de Venezuela ocupa actualmente el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos y una diferencia de goles de -7.
Por su parte, Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos y una diferencia de goles de -19.
Lo que necesita Venezuela
- Ganar a Colombia: asegura el repechaje sin depender de nadie.
- Empatar: obliga a Bolivia a vencer a Brasil por al menos dos goles de diferencia.
- Perder: clasifica solo si Bolivia no gana.
Con 18 puntos y mejor diferencia de goles (-7 frente a -19), Venezuela parte con ventaja en cualquier escenario de empate.
Lo que necesita Bolivia
- Ganar a Brasil: es la única vía. Llegaría a 20 puntos y pasaría al repechaje, siempre que Venezuela no gane.
- Empatar o perder: queda automáticamente eliminada.
En caso de empate en puntos (18 cada uno), la diferencia de goles favorece ampliamente a Venezuela. Por ello, Bolivia necesitaría una goleada histórica de 5 o 6 goles sobre Brasil y esperar que Venezuela empate, una combinación prácticamente imposible.
Nuevo formato de repechaje mundialista
El repechaje del Mundial 2026 será diferente a los anteriores. Se disputará en México, con partidos en Guadalajara y Monterrey, en marzo de 2026.
Participarán seis selecciones: una de Conmebol, una de Concacaf, una de AFC, una de CAF y una de OFC, más una plaza adicional para Concacaf como confederación anfitriona. UEFA estará excluida.
El sistema tendrá dos fases:
- Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA jugarán semifinales.
- Los dos mejores clasificados entrarán directamente a la final y enfrentarán a los ganadores.
Los vencedores de esas finales obtendrán los dos cupos al Mundial.
Partidos de la última fecha
Bolivia vs. Brasil
- Fecha: Martes 9 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Municipal de El Alto
Venezuela vs. Colombia
- Fecha: Martes 9 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Monumental de Maturín
