La Conmebol ya tiene definidos a sus seis clasificados directos al Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Sin embargo, todavía queda en disputa el medio cupo al repechaje, que enfrentará a Venezuela y Bolivia en la última jornada de las eliminatorias, este martes 9 de septiembre.

Ambas selecciones llegan con opciones reales, aunque en contextos complicados. La Vinotinto será local ante Colombia, en busca de hacer historia y clasificar por primera vez a un Mundial. Por su parte, Bolivia recibirá a Brasil en El Alto, con la ilusión de regresar a la cita mundialista después de 32 años.

¿Qué necesitan para clasificar al Repechaje?

La Selección de Venezuela ocupa actualmente el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos y una diferencia de goles de -7.

Por su parte, Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos y una diferencia de goles de -19.

Lo que necesita Venezuela

Ganar a Colombia: asegura el repechaje sin depender de nadie.

Empatar: obliga a Bolivia a vencer a Brasil por al menos dos goles de diferencia.

Perder: clasifica solo si Bolivia no gana.

Con 18 puntos y mejor diferencia de goles (-7 frente a -19), Venezuela parte con ventaja en cualquier escenario de empate.

Lo que necesita Bolivia

Ganar a Brasil: es la única vía. Llegaría a 20 puntos y pasaría al repechaje, siempre que Venezuela no gane.

Empatar o perder: queda automáticamente eliminada.

En caso de empate en puntos (18 cada uno), la diferencia de goles favorece ampliamente a Venezuela. Por ello, Bolivia necesitaría una goleada histórica de 5 o 6 goles sobre Brasil y esperar que Venezuela empate, una combinación prácticamente imposible.

Nuevo formato de repechaje mundialista

El repechaje del Mundial 2026 será diferente a los anteriores. Se disputará en México, con partidos en Guadalajara y Monterrey, en marzo de 2026.

Participarán seis selecciones: una de Conmebol, una de Concacaf, una de AFC, una de CAF y una de OFC, más una plaza adicional para Concacaf como confederación anfitriona. UEFA estará excluida.

El sistema tendrá dos fases:

Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA jugarán semifinales.

Los dos mejores clasificados entrarán directamente a la final y enfrentarán a los ganadores.

Los vencedores de esas finales obtendrán los dos cupos al Mundial.

Partidos de la última fecha

Bolivia vs. Brasil

Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Hora : 18:30

: 18:30 Estadio: Municipal de El Alto

Venezuela vs. Colombia

Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Hora : 18:30

: 18:30 Estadio: Monumental de Maturín

