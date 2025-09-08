El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aclaró este 8 de agosto del 2025 que no ha tenido conversaciones con Lionel Messi sobre su presencia en el próximo Mundial de 2026. El técnico evitó presionar al capitán y dejó claro que la decisión final estará en manos del propio jugador.

“No hablé con Messi sobre el próximo Mundial. Lo que decida está bien”, expresó Scaloni en conferencia de prensa, en la previa del choque ante Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Sobre la conformación de la plantilla para la cita mundialista, el estratega señaló que todavía no tiene números exactos, aunque sí una base que prácticamente no variará. “El porcentaje de la lista hoy no lo tengo claro, todavía estamos lejos. Pueden pasar muchas cosas, pero tenemos una base, no saldrá mucho de ahí. Cuando nos digan cuántos jugadores irán al Mundial, tomaremos decisiones. Tenemos una base para el Mundial, ya todos lo saben. No saldrá mucho de ahí”, insistió.

Lionel Messi no descarta su ausencia en el Mundial 2026

Después de la última victoria de Argentina ante Venezuela en eliminatorias, Lionel Messi también dejó en el aire si estará en el Mundial del 2026 o no. Aunque considera que por su edad no estará presente, tampoco se niega a la posibilidad.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido“, señaló tras el cotejo frente a la ‘Vinotinto’.

Con respecto a qué determinará su presencia, este sostuvo que su estado físico y anímico serán el factor clave. Si se siente bien, estará.

Lionel Scaloni está listo para medirse ante la Selección de Ecuador sin Lionel Messi

Tras referirse a Messi y con relación a la Selección de Ecuador, su próximo adversario, Scaloni destacó el nivel del combinado tricolor y la evolución que ha tenido con distintos entrenadores. “Jugamos contra una selección que hace tiempo hace las cosas bien. Es una buena prueba para nosotros. Seguramente hagamos algún cambio más, aparte de los obligados por Leo (Messi) y el Cuti (Romero)”, subrayó.

El entrenador también adelantó que será una oportunidad para dar minutos a futbolistas que han jugado menos. “Creo que los que han jugado menos merecen jugar, esa es la idea. Lautaro Martínez tendrá posibilidades de jugar mañana y veremos en qué sistema, y Alexis Mac Allister está a disposición”, añadió.

Los elogios para la Tri tampoco faltaron: “Ecuador es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles no solo a nosotros sino a cualquier selección. Ha tenido un juego muy claro desde hace tiempo; primero con Gustavo (Alfaro), luego con Félix Sánchez Bas y ahora con Sebastián (Beccacece)”, afirmó.

Argentina y Scaloni no cambian demasiado para eliminatorias

En cuanto a la comparación entre las actuales eliminatorias y las previas al Mundial de Catar, Scaloni sostuvo que la identidad del equipo se mantiene. “Hicimos grandes partidos con la selección que ganó el Mundial y con esta también. Ahora han salido jugadores jóvenes que nos dan más verticalidad, algunos que juegan bien con la pelota. La idea del juego no es diferente, la identidad es la misma”, explicó.

El técnico resaltó los valores que ha intentado inculcar desde el inicio de su gestión. “Creo que hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día, que eran sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y el resto. Esas fueron las cosas que nos planteamos en el momento de venir”, dijo.

Consultado sobre su futuro, fue claro: “Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar en más allá, no corresponde. Estamos enfocados en el partido de mañana, los amistosos y los que quedan por venir. Ahora estoy bien y veremos que pasa”, señaló.

