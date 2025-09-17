PSG, vigente campeón de la Champions League, con el ecuatoriano Willian Pacho como una de sus principales figuras, empieza este miércoles 17 de septiembre de 2025 la defensa de su título.

El PSG recibe al Atalanta en el Parque de los Príncipes desde las 14:00. Los franceses nuevamente afrontan esta Champions League como uno de los favoritos para retener la corona alcanzada ante el Inter en Múnich.

Más detalles:

PSG confía en Willian Pacho, su muralla

Willian Pacho empezó la temporada 2025-26 con el PSG ganando el título de la Supercopa de Europa. En la final, derrotaron al Tottenham en la tanda de penales por 6-5 en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia.

En los 90 minutos, los ingleses fueron un complicado rival. Hasta los 85 minutos ganaban 2-0 con goles de Cristian Romero y Micky van de Ven. El empate se gestó por intermedio de Kang-in Lee y Gonçalo Ramos a los 90+4′.

Pacho jugó todo el partido, alcanzó su quinto título y se afianzó en el rol titular del español Luis Enrique junto al experimentado y capitán brasileño Marquinhos, al portugués Nuno Mendes y el marroquí Achraf Hakimi.

En la Ligue 1 jugó dos de los cuatro partidos. Ante el Nantes y Lens se mantuvo en el banco de suplentes. Ante el Angers completó los 90 minutos de local. Ante el Toulouse, ingresó al inicio del segundo tiempo por Nuno Mendes.

En la Champions 2024-25 fue titular en los 17 partidos que jugó el PSG para ser campeón. Solo ante el Stade Brestois en los 16avos de final y con la serie ya resuelta, fue sustituido a los 72 minutos para dar paso al campeón del mundo en Rusia 2018, Presnel Kimpembe.

