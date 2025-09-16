Este martes 15 de septiembre del 2025 arrancará la UEFA Champions League y contará con cinco futbolistas ecuatorianos presentes. Estos disputarán ocho partidos de la fase liguera y son Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez.

A partir de las 11:45 de la fecha mencionada, los compromisos del máximo torneo de clubes de Europa tendrán lugar. Los clubes de los tricolores participantes serán el PSG (Francia), el Arsenal (Inglaterra), el Chelsea (Inglaterra), el Saint Gilloise (Bélgica) y el Brujas (Bélgica).

Dentro de los cinco futbolistas de Ecuador que estarán presentes, además, habrá un campeón defensor. Willian Pacho y el PSG ganaron la pasada edición de la UEFA Champions League y buscarán revalidar su título.

Willian Pacho y el PSG, los campeones de la Champions

El debut de Willian Pacho y el PSG en la UEFA Champions League será el miércoles 16 de septiembre del 2025 a las 14:00. Allí, el conjunto parisino se enfrentará al Atalanta de Italia.

Los siguientes rivales del PSG serán contra el FC Barcelona (España), el Atalanta (Italia), Bayern Múnich (Italia), Tottenham (Inglaterra), Athletic Bilbao (España), Sporting de Lisboa (Portugal) y Newclastle (Inglaterra).

Piero Hincapié y el Arsenal, van por la primera

Piero Hincapié llegó al Arsenal para la temporada 2025-2026 después de cuatro años en el Bayer Leverkusen y jugará la Champions con los británicos. El tricolor y cuadro de Londres buscarán juntos su primer trofeo continental de Europa.

Su primer partido será este martes 16 de septiembre del 2025 contra el Athletic Bilbao (España) a las 11:45. A ello le seguirán choques contra Olympiacos (Grecia), Atlético de Madrid (España), Slavia Praga (República Checa), Bayern Múnich (Alemania), Brujas (Bélgica), Inter de Milán (Italia), Kairat (Kazajistán).

Chelsea, de la mano de Moisés Caicedo

El Chelsea regresó a la Champions y contará con Moisés Caicedo para comandar el sueño de ganar su tercer trofeo de tal índole. Para el certamen, la escuadra arriba tras haber ganado la Conference League en la temporada previa.

Sus partidos serán ante el Bayern Múnich (Alemania). El cotejo inicial será el miércoles 15 de septiembre a las 15:00. Los choques que le seguirán son los de Benfica (Portugal), Ajax (Países Bajos), Qarabaj (Azerbayán), FC Barcelona (España), Atalanta (Italia), Pafos (Chipre) y Napoli (Italia).

Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez van por Bélgica

Kevin Rodríguez también tendrá su estreno en Champions con el Union Saint Gilloise durante este martes 16 de septiembre a las 11:45. El primer compromiso será contra el PSV (Países Bajos) y luego jugará ante Newcastle (Inglaterra), Inter de Milan (Italia), Atlético de Madrid (España), Galatasaray (Turquía), Marsella (Francia), Bayern Múnich (Alemania), Atalanta (Italia).

Con el Brujas de Bélgica, Joel Ordóñez empezará su camino el jueves 18 de septiembre a las 11:40 ante el Mónaco. Tras ello se medirá ante Atalanta (Italia), Bayern Múnich (Alemania), FC Barcelona (España), Sporting de Lisboa (Portugal), Arsenal (Inglaterra), Kairat (Kazajistán) y Marsella (Francia).

