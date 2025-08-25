La UEFA Champions League está por terminar sus cruces de las fases previas y se acerca el sorteo para los clasificados a la ronda liguera. El jueves 29 de agosto del 2025 se definirán los emparejamientos de los 36 equipos participantes en el torneo.

Siete partidos restan por jugarse para que se complete la lista de los clubes que buscarán levantar el máximo trofeo de Europa en el ciclo 2025-2026. Los 29 restantes se clasificaron de manera directa por medio de sus torneos locales.

Para la nueva edición, el PSG y el central ecuatoriano Willian Pacho llegarán como los defensores del título. Estos se coronaron campeones en la edición previa del certamen, por primera vez, tras derrotar en la final al Inter de Milán.

El sorteo se llevará a partir de las 11:00 y los clasificados estarán en cuatro bombos, los cuales tendrán nueve equipos en cada uno. Todos estos se ubicarán en los distintos bolilleros a partir de su coeficiente UEFA, salvo el campeón actual que irá, fijo, en el primero.

¿Cómo es el sorteo de la UEFA Champions League?

A partir del inicio del procedimiento, una bola será extraída y determinará a uno de los clubes. Desde aquel momento, un software será el encargado de definir los ocho equipos rivales que tendrá cada escuadra.

Cada equipo tendrá cuatro partidos como local y otros cuatro como visitante. Sus adversarios serán dos de cada uno de los bombos. Los únicos limitantes son que no existan cruces entre equipos del mismo país, así como que un club tenga más de dos contrincantes de la misma nación.

Una vez que se establezcan los partidos se llevará a cabo la fase de liga. Allí, los 8 primeros equipos avanzan directamente a los octavos de final. Los equipos clasificados del noveno al vigesimocuarto lugar disputarán una eliminatoria a doble partido para determinar los otros 8 clasificados a los octavos de final.

¿Qué equipos están clasificados a la UEFA Champions League?

Bombo 1:

PSG (Francia).

Inter de Milán (Italia).

Real Madrid (España).

FC Barcelona (España).

Liverpool (Inglaterra).

Bayern Múnich (Alemania).

Manchester City (Inglaterra).

Chelsea (Inglaterra).

Borussia Dortmund (Alemania).

Bolillero 2:

Atlético de Madrid (España).

Villarreal (España).

Bayer Leverkusen (Alemania).

Arsenal (Inglaterra).

Atalanta (Italia).

Einchtrant Frankfurt (Alemania).

Juventus (Italia).

Por definir.

Por definir.

Bombo 3:

PSV Eindovhen (Países Bajos)

Ajax (Países Bajos)

Napoli (Italia)

Sporting Lisboa (Portugal)

Olympiakos (Grecia)

Slavia Praga (República Checa).

Marsella (Francia).

Tottenham (Inglaterra).

Por definir.

Bolillero 4:

Mónaco (Francia).

Galatasaray (Turquía).

Union Saint Gilloise (Bélgica).

Athletic Bilbao (España).

Newcastle (Inglaterra).

Por definir.

Por definir.

Por definir.

Por definir.

Equipos por definirse:

Kairat (Kazajistán) o Celtic (Escocia).

Brujas (Bélgica) o Rangers (Escocia).

Benfica (Portugal) o Fenerbahce (Turquía).

Pafos (Chipre) o Estrella Roja (Serbia).

Sturm Graz (Austria) o F.K. Bodø/Glimt (Noruega).

Qarabag (Azerbaiyán) o Ferencváros (Bulgaria).

Copenhague (Dinamarca) o Basel (Suiza).

Detalles del sorteo

Fecha: jueves 28 de agosto del 2025

Hora: 11:00

¿Los sorteos de Europa y Conference serán junto al de Champions League?

Los sorteos de las UEFA Europa League y la UEFA Conference League se llevarán a cabo de manera diferenciada al de la Champions. Estos serán el viernes 29 de agosto del 2025 a las 06:00.

En aquel evento, la modalidad del proceso variará y no se utilizarán bolas físicas en bombos. Todo se realizará de manera digital.