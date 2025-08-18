El arranque de la temporada 2025-26 para Joel Ordóñez con el Brujas de Bélgica ha sido irregular. El defensa ecuatoriano está a la expectativa de concretar un traspaso al Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia.

Estas negociaciones han hecho que Joel Ordóñez sea apartado del equipo titular del Brujas en tres de las cuatro primeras fechas de la liga belga y de la tercera ronda de la Champions League, mientras su futuro se define de una vez por todas.

Más noticias:

Joel Ordóñez regresa a la Champions League

El defensa ecuatoriano Joel Ordóñez volverá a aparecer en la convocatoria de su equipo para disputar la ida de la fase de clasificación de la Champions League ante el Rangers de Escocia el martes 19 agosto de 2025, en lo que será su primera inclusión de la temporada en esta competencia.

Su ausencia en las últimas semanas no se debió a un tema deportivo, sino a las negociaciones que su club lleva adelante con el Olympique de Marsella, que busca sumarlo a su plantilla.

El interés del conjunto francés es firme y ya presentó una primera oferta cercana a los 33 millones de dólares por el 85% del pase, incluyendo bonos. Sin embargo, las pretensiones de los belgas rondan los 40 millones, cifra con la que esperan cerrar la transferencia de uno de los jóvenes defensores con mayor proyección del fútbol sudamericano.

Ordóñez apenas ha tenido participación en la liga local. Solo jugó uno de los cuatro partidos hasta el momento. Fue el domingo 27 de julio en la victoria 2-1 ante el Genk. Aquel encuentro resultó particular, pues el zaguero ecuatoriano completó los 90 minutos, marcó un gol y terminó expulsado a los 90+3 con roja directa.

Desde entonces, el entrenador Nicky Hayen no lo volvió a incluir en los siguientes compromisos sellados con derrota frente al Mechelen y victorias contra el Círculo de Brujas y Zulte Waregem.

En la tercera ronda de la Champions, contra el Salzburgo, tampoco fue considerado. El ecuatoriano observó desde la distancia cómo sus compañeros aseguraban la clasificación con un global de 4-3, lo que aumentó las especulaciones sobre su inminente salida al fútbol francés.

Mientras se define su futuro en Europa, Ordóñez también mantiene la mira puesta en la Selección de Ecuador. El zaguero será parte de la nómina convocada por el argentino Sebastián Beccacece para afrontar las dos últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Tri visitará a Paraguay el 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el 9 recibirá a Argentina en el Monumental de Guayaquil.

Información externa: Joel Ordóñez

Confesionario con Gabriela Vargas