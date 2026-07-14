Primera semifinal: ¿A qué hora juegan Francia y España?

España y Francia jugarán las semifinales del Mundial 2026 durante este martes 14 de julio del 2026. Galos e ibéricos se verán a partir de las 14:00 y el que se clasifique deberá esperar por su rival en el último partido.

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Francia va a las semifinales del Mundial de la mano de Kylian Mbappé

Para llegar a las semifinales de la Copa del Mundo, Francia tuvo entre sus piezas clave a Kylian Mbappé. Antes de su próximo partido, el conjunto europeo disputó seis partidos y el delantero marcó en cinco.

En lo que va del certamen, el ariete lleva ocho goles en su cuenta y es el máximo anotador del torneo, Lionel Messi. A su vez, se encuentra a un tanto de convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, pues tiene 20 y el récord, que también mantiene Messi, es de 21.

Durante las fase previas eliminatorias, Francia dejó atrás a Marruecos, Paraguay y Suecia. En los grupos venció a Senegal, Irak y Noruega. El equipo es el segundo más goleador del torneo con 16 anotaciones, una menos que Argentina.

España, la mejor defensa del torneo, busca su segunda final en el Mundial

España llega para enfrentarse a Francia tras haber recibido su primer gol en el torneo en el sexto partido. Además, su portero Unai Simón y la ‘Roja’ rompieron el récord de mayor cantidad de minutos sin conceder anotaciones en cotejos mundialistas.

Dentro del certamen, el conjunto ibérico es el que posee la mejor defensa. Su único tanto recibido fue en los cuartos de final frente a Bélgica, donde venció 2-1. Solamente Colombia, que se eliminó en octavos, había registrado algo similar.

En los partidos anteriores al que fue frente a Bélgica, España dejó atrás a Portugal y Austria. En los grupos superó a Austria, Uruguay y Arabia Saudita.

Francia y España jugarán una revancha pendiente en el Mundial

Esta será la segunda vez en su historia en que se enfrentarán Francia y España. La primera fue en el 2006, donde los galos vencieron por un marcador de 3-1 en los octavos de final.

La última vez que se vieron en una ronda eliminatoria de un torneo fue en la Eurocopa 2024. Allí, las escuadras también se encontraron en semifinales y los españoles vencieron por 2-1. Finalmente, la ‘Roja’ fue a la final y levantó el título tras derrotar a Inglaterra.

En la vigente oportunidad, el que pase de ronda se enfrentará a Inglaterra o Argentina. Las dos últimas selecciones jugarán el miércoles 15 de julio.

Detalles de la primera semifinal del Mundial