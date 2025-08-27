La venta de Piero Hincapié al Arsenal está prácticamente asegurada y significará el adiós de otra pieza clave del Bayer Leverkusen histórico que conquistó la primera Bundesliga de su historia y maravilló a Europa con su estilo de juego.

Con el mercado de verano 2025/26 aún abierto, el conjunto alemán ve cómo se sigue desmoronando el equipo estelar de la temporada 2023/24, aquel que marcó un antes y un después en la historia del club bajo la dirección técnica de Xabi Alonso. Más de la mitad de los titulares, sumados al propio entrenador, ya no forman parte del proyecto.

Más noticias:

El Leverkusen campeón se desarmó

El éxodo comenzó con jugadores de rotación y pronto alcanzó a las grandes figuras. Florian Wirtz, la joya del equipo y considerado uno de los mejores volantes del mundo, fichó por el Liverpool en un traspaso récord que superó los 160 millones de dólares.

A los ‘Reds’ también se sumó el neerlandés Jeremie Frimpong, lateral derecho que costó alrededor de 40 millones.

En la portería, el capitán y referente Lukas Hradecky se marchó al Mónaco. En defensa, el líder Jonathan Tah se unió al Bayern Múnich como agente libre tras no renovar contrato. En el mediocampo, Granit Xhaka sorprendió al partir al Sunderland y Amine Adli emigró al Bournemouth, ambos en la Premier League.

Con este panorama, el traspaso de Piero Hincapié al Arsenal por 70 millones de dólares lo perfila como el último bastión de aquel equipo inolvidable en dejar el club.

La desintegración del plantel también incluyó a su arquitecto: Xabi Alonso, entrenador que diseñó un equipo con identidad propia, sólido defensivamente y explosivo en ataque. Tras su hazaña en Alemania, el técnico asumió este año como nuevo director técnico del Real Madrid.

Un Bayer Leverkusen para la historia

El Bayer Leverkusen escribió la página más gloriosa de su historia en la temporada 2023/24.

Ganó la Bundesliga por primera vez y lo hizo de manera invicta, con 28 victorias y 6 empates .

por primera vez y lo hizo de manera invicta, con . Levantó además la Copa de Alemania .

. Fue subcampeón de la Europa League , perdiendo la final contra el Atalanta.

, perdiendo la final contra el Atalanta. Cerró la campaña con un balance espectacular: 53 partidos disputados, 43 victorias, 9 empates y solo una derrota, justamente en la final europea.

Entrevista Adrián Luna Martinetti