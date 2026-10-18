¿Por qué Piero Hincapié no jugó en la victoria del Arsenal con el Nottingham?

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El Arsenal disputó la séptima fecha de la Premier League durante este domingo 18 de octubre del 2016. Los ‘gunners’ vencieron por 1-0 al Nottingham Forest, pero Piero Hincapié no estuvo presente ni siquiera en el banco de suplentes debido a una lesión.

La lesión de Piero Hincapié y su ausencia con el Arsenal

Piero Hincapié había vuelto a jugar con Arsenal el 10 de octubre de 2026, después de superar una lesión en la ingle en su inicio de temporada. El ecuatoriano ingresó al minuto 82 en el triunfo 2-1 frente al Leeds United, pero después del partido sufrió un nuevo problema físico, esta vez en el tobillo derecho.

La lesión no ocurrió durante el compromiso, sino en una sesión suplementaria que Arsenal realizó tras el encuentro para los jugadores que habían tenido pocos minutos. Hincapié sintió una molestia y tuvo que abandonar el campo con asistencia.

Los primeros exámenes llevaron al DT Mikel Arteta a hablar de una baja de “varias semanas”, aunque la evolución ha sido favorable. El 16 de octubre, el entrenador indicó que Hincapié progresa “realmente bien”, pero que todavía necesitará una o dos semanas más antes de regresar. Por ello quedó fuera del partido de este 18 de octubre frente a Nottingham Forest.

La victoria del Arsenal frente al Nottingham Forest

El Arsenal consiguió una victoria ajustada por 1-0 frente a Nottingham Forest, como visitante en el City Ground. El equipo de Mikel Arteta tuvo dificultades para generar ocasiones claras y cerró el primer tiempo sin goles.

La diferencia llegó cerca de los 80 minutos, cuando Noni Madueke, quien había ingresado desde el banco, sacó un remate desde fuera del área. El disparo se desvió en Jair Cunha y terminó dentro del arco de Matz Sels. Ese fue, además, el único remate a puerta de Arsenal durante todo el compromiso.

Con el triunfo, los ‘Gunners’ llegaron a 18 puntos y recuperaron el segundo lugar de la Premier League. Arsenal quedó a tres unidades del líder Manchester City, que suma 21. Ricardo Calafiori y Gabriel Magalhaes ocuparon los puestos en los que puede desempeñarse Hincapié.

Piero Hincapié, en duda para la Selección de Ecuador

A raíz de su lesión, Piero Hincapié también permanece como duda para la Selección de Ecuador, que tendrá dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El equipo tricolor se enfrentará contra Costa Rica y Bolivia en Quito y Guayaquil.

El primer compromiso será el 13 de noviembre y el segundo, el 17. Su convocatoria dependerá de la evolución de la lesión. En la jornada internacional de septiembre yde octubre, Hincapié tampoco estuvo presente debido a su lesión previa.

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