Piero Hincapié enciende las alarmas en el Arsenal por nueva lesión

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Piero Hincapié tuvo una agridulce jornada con el Arsenal este sábado 10 de octubre de 2026 en la victoria 2-1 ante el Leeds United por la sexta fecha de la Premier League. Sumó minutos tras recuperarse de una dolencia física, pero todo apunta a que volvió a lesionarse.

Piero Hincapié necesitó ayuda para ir a los camerinos

Piero Hincapié fue citado por el entrenador Mikel Arteta para el juego que enfrentó al Arsenal ante el Leeds United en el Emirates Stadium. Al minuto 81 ingresó al terreno de juego en lugar del italiano Riccardo Calafiori.

Arteta lo utilizó para cerrar el bloque defensivo y asegurar la ajustada victoria que lo igualó en el primer lugar de la tabla de posiciones con el Manchester City con 15 unidades, aunque el cuadro ‘ciudadano’ cumplirá el duelo de esta jornada el domingo cuando visite al Liverpool.

El defensor ecuatoriano tuvo un correcto desempeño y cumplió con la misión de ayudar a su equipo a asegurar los tres puntos. Hasta ahí todo parecía normal, pero una imagen que empezó a circular en redes sociales posterior al compromiso encendió las alarmas.

En el corto clip se observa al exBayer Leverkusen, Talleres de Córdoba e Independiente del Valle, apoyado sobre los hombros de dos compañeros que lo ayudan a retirarse de la cancha mientras él levanta su pierna derecha.

El momento más crítico se vivió cuando se subió sobre la espalda de uno de ellos. Con su mano derecha se tocó el tobillo derecho antes de cubrirse el rostro con el antebrazo con evidentes muestras de dolor.

El club no ha emitido ningún informe oficial al respecto y se lo espera con expectativa para conocer el nivel de esta nueva dolencia. Extraoficialmente, se sabe que la potencial nueva lesión se produjo durante los ejercicios posteriores al compromiso.

Hincapie is injured https://t.co/KuHFOaDDF9 — Arteta ++ (@Artetaplux) October 10, 2026

El ascenso de Hincapié a la élite del fútbol

Piero Hincapié se consolidó como uno de los pilares defensivos en la élite del fútbol europeo. Tras dar el salto desde Independiente del Valle a Talleres y afianzarse en el Bayer Leverkusen, su rendimiento lo llevó a ser transferido al Arsenal.

En el cuadro londinense bajo el mando de Mikel Arteta, el zaguero ecuatoriano ha destacado por su solvencia táctica y polivalencia en la zaga. Su presencia física y capacidad para cortar avances rivales han sido clave para que los ‘Gunners‘ ganen la última Premier League.

Con la Selección de Ecuador, se mantiene como una pieza indiscutible en la alineación titular. Su liderazgo defensivo y solvencia en la salida con balón lo convierten en un referente de la actual generación.

A sus 24 años, su valor de mercado supera los 50 millones de dólares, según Transfermarkt. Pese a ello, el arranque de la temporada 2026-2027 está marcado por dolencias físicas que lo han mantenido al margen del equipo estelar de su club y de la Tri.

Arsenal 2-1 Leeds United

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