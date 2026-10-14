Piero Hincapié y Joel Ordóñez lesionados, ¿llegan a la Selección de Ecuador?

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

En el estreno de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador en la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, el DT no pudo contar con todos los jugadores del equipo debido a lesiones. Noviembre traerá consigo una nueva jornada para el entrenador y la presencia Joel Ordóñez está descartada y la de Piero Hincapié en duda.

¿Qué pasa con Joel Ordóñez y Piero Hincapié?

En la fecha FIFA previa, Joel Ordóñez ya se encontraba lesionado y aún no supera su malestar. Su última actividad fue en la Copa del Mundo de 2026, tras el cual se le determinó una fractura en el pie derecho.

Después del certamen y de que se cayera su traspaso al Crystal Palace al no superar exámenes médicos, este reveló que había acudido al Mundial con una fisura, la cual se agravó y derivó en su nuevo estado. A partir de ello tuvo una intervención quirúrgica en septiembre y se proyectó su regreso para fines del 2026.

El 13 de octubre, el canal Marca 90 difundió en su programa De Una que Ordóñez se había sometido a una nueva cirugía. A consecuencia del procedimiento, su retorno a las canchas se estima para enero del 2027.

Piero Hincapié no fue incluido en la convocatoria pasada, pues apenas había superado una lesión inguinal con el Arsenal. El defensor, sin embargo, sufrió un nuevo malestar en el tobillo tras su último choque ante el Leeds United, el 10 de octubre. Mikel Arteta, DT de los ‘Gunners’ señaló que su recuperación tomará ‘varias semanas’, por lo que se desconoce si estará disponible para la Tri.

Los próximos partidos de la Selección de Ecuador

Para la siguiente fecha FIFA, la Selección de Ecuador aún no ha confirmado a sus rivales. Pese a ello, fuentes cercanas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le manifestaron a EL COMERCIO que se espera jugar ante Costa Rica y Bolivia, aunque aún no se ha cerrado el acuerdo.

Los dos futuros compromisos de la escuadra constituirán el cuarto y el quinto del equipo bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El estratega argentino fue anunciado por el elenco el 13 de septiembre del 2026.

Después de que Gallardo asumiese el mando, este dio su primera convocatoria durante el domingo 20 de septiembre. Luego, partió con los 26 citados hacia una gira por Asia en la que se enfrentó a tres rivales.

Piero Hincapié y Joel Ordóñez tampoco estuvieron con la Selección de Ecuador en el estreno de Gallardo

La gira asiática de la Selección de Ecuador terminó sin victorias. El primer compromiso se disputó el 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur, en Suwon, donde el equipo cayó 3-0. Los tres goles llegaron en el segundo tiempo y marcaron un inicio adverso para el entrenador argentino.

Ecuador, posteriormente, disputó la Copa Kirin en Japón. El 1 de octubre empató 0-0 con el anfitrión, pero perdió 5-4 en la tanda de penales y quedó fuera de la final. Además de no contar con Piero Hincapié y Joel Ordóñez, Gallardo afrontó el encuentro sin Moisés Caicedo, quien también estaba lesionado.

Los amistosos concluyeron el 5 de octubre con un empate 1-1 ante Panamá y otra caída por penales, esta vez por 7-6. Así, el primer balance de Gallardo fue de una derrota y dos empates en el tiempo reglamentario, con apenas un gol marcado en tres partidos y las dos definiciones desde los doce pasos perdidas.

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