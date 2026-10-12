Mikel Arteta confirmó la nueva lesión de Piero Hincapié

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó este lunes 12 de octubre de 2026 la nueva lesión de Piero Hincapié, sin ahondar en detalles sobre su gravedad y el tiempo que esta lo obligará a mantenerse fuera de las canchas.

Piero Hincapié suma otra lesión

El sábado 10, Piero Hincapié fue convocado por Mikel Arteta para el partido del Arsenal de la sexta fecha de la Premier League ante el Leeds United en el Emirates Stadium. El defensor ecuatoriano fue al banco de suplentes.

Con el marcador favorable 2-1 para los ‘Gunners‘, el DT español envió al esmeraldeño al terreno de juego a los 81 minutos en lugar del italiano Riccardo Calafiori para cerrar el bloque defensivo y asegurar los tres puntos.

Al finalizar el duelo, los jugadores con menos minutos tuvieron un entrenamiento sobre el césped del Emirates Stadium. En esa sesión se produjo la nueva lesión del zaguero nacional en la pierna derecha.

En los videos que empezaron a circular rápidamente en redes sociales, se lo observa con dificultades para caminar. Primero va apoyado sobre los hombros de dos de sus compañeros y luego uno lo sube sobre su espalda para ayudarlo a abandonar el terreno de juego.

💔Heartbreaking moment as Piero Hincapié tears his ACL https://t.co/CQW1iASdiz — Duke𝕏 (@UlfDuke) October 11, 2026

Hincapié preocupa a Arteta

“Teníamos planeada una sesión de entrenamiento después del partido para los jugadores que no tuvieron suficientes minutos, para que todos tuvieran el día de recuperación el domingo y para que todos recuperaran el ritmo adecuado”, dijo Arteta en la previa del duelo de Champions ante el Lille en casa.

“En dos jugadas muy desafortunadas, perdimos a dos jugadores, y sí, no es una buena noticia. Tenemos que evaluarlos hoy. Les harán más pruebas para ver cómo están y les informarán sobre el tiempo de recuperación”, complementó.

Detalló que la nueva molestia física de Piero “parece un poco más seria”, pero que con las evaluaciones que le harán en el transcurso de la jornada determinarán la gravedad y el tiempo que le tomará volver a estar en plenitud.

El otro lesionado es el también español Martín Zubimendi. Ambos serán baja para el duelo de este martes.

Hincapié tiene una complicada temporada

Piero Hincapié no está teniendo una temporada regular debido a los problemas físicos que lo han alejado del 11 titular del Arsenal y de la gira asiática de la selección de Ecuador en septiembre y octubre.

El miércoles 9 de septiembre jugó los únicos 90 minutos de este curso. Lo hizo en la primera jornada de la Champions en el Estadio Diego Armando Maradona ante el Napoli. Los ingleses se llevaron el triunfo por 1-0.

En la Premier League apenas completó nueve minutos ante el Coventry City, 23 contra el Chelsea y ocho ante el Leeds. Frente al Aston Villa, Sunderland y Brighton, miró todo el juego desde el banco de suplentes.

En la final de la Community Shield ante el Manchester City en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, ingresó a los 60 minutos por Calafiori. El italiano es el dueño del lateral izquierdo en el arranque de esta temporada.

Al Arsenal este martes 13 será local del Lille por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions. El domingo 18 visitará al Nottingham Forest por la séptima jornada de la PL y el martes 21 irá a Alemania para visitar al Bayern Múnich en una nueva fecha de Champions.

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