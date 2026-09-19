Piero Hincapié, marginado en la Premier y goleado con el Arsenal

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Piero Hincapié volvió a quedarse sin jugar con Arsenal en la Premier League. El defensor ecuatoriano permaneció durante todo el partido ante el Brighton en el banco de suplentes, este sábado 19 de septiembre del 2026, mientras su equipo sufrió una goleada por 3-0.

Piero Hincapié todavía no es titular en la Premier League

El escenario llamó especialmente la atención por cómo se desarrolló el compromiso. Arsenal recibió tres goles y perdió por primera vez en la Premier durante esta temporada, pero Mikel Arteta volvió a prescindir del ecuatoriano para modificar su defensa. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas y Chema Andrés marcaron los tantos de Brighton.

Hincapié había regresado a la convocatoria después de superar molestias físicas, que lo dejaron fuera del partido de EFL Cup frente a Ipswich Town. El tricolor pasó una evaluación física antes del encuentro y estuvo entre los suplentes, aunque finalmente no ingresó.

Piero Hincapié, titular para Champions, pero no para Premier

La situación del ecuatoriano durante el inicio de la temporada presenta un contraste. Hincapié ya recibió la confianza de Arteta para disputar los 90 minutos ante Napoli en la Champions League, encuentro en el que Arsenal ganó 1-0. Sin embargo, su participación en la Premier sigue siendo reducida.

Después de cinco jornadas del campeonato inglés, Hincapié acumula únicamente 32 minutos, repartidos entre nueve ante Coventry y 23 frente a Chelsea. Fue suplente sin ingresar contra Aston Villa y Sunderland y volvió a quedarse en el banco ante Brighton. Hasta ahora no ha sido titular en ningún partido de Premier League durante la temporada 2026-2027.

El partido ante Brighton incluso ofrecía un contexto favorable para que pudiera aparecer. Arteta no tenía disponibles a Ben White ni Cristhian Mosquera, mientras Hincapié ya había recibido el alta para estar entre los convocados. Aun así, el entrenador comenzó con Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en defensa y mantuvo al ecuatoriano como alternativa durante los 90 minutos.

La competencia de Hincapié en Arsenal

Hincapié ofrece a Arteta dos posibilidades: puede actuar como defensa central zurdo o lateral izquierdo. Desde esas dos posiciones también se explica la dificultad que ha tenido para conseguir continuidad.

En el centro de la defensa, Gabriel Magalhães y Ezri Konsa han estado por delante suyo durante este inicio de campaña, mientras que Riccardo Calafiori ha ocupado con mayor frecuencia el lateral izquierdo. Myles Lewis-Skelly representa otra alternativa para ese costado.

En la temporada previa, Hincapié alternó entre esas dos posiciones. Completó 36 partidos, anotó un gol y brindó dos asistencias.

Arsenal recibió en un partido más goles que en las cuatro primeras fechas

La goleada también dejó un dato junto a la ausencia del ecuatoriano. Arsenal comenzó la Premier con cuatro victorias consecutivas y apenas un gol recibido: venció 3-0 a Coventry, 1-0 a Aston Villa, 2-1 a Chelsea y 2-0 a Sunderland.

Brighton necesitó un solo partido para triplicar aquella cifra. El equipo de Fabian Hurzeler le convirtió tres veces y terminó con el inicio perfecto de los dirigidos por Arteta.