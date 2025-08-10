El Chelsea de Moisés Caicedo sufrió un duro golpe con la lesión de Levi Colwill, uno de los pilares defensivos en el esquema de Enzo Maresca, quien estará fuera casi toda la temporada. Esta situación podría abrir la puerta a un fichaje en esa posición y, en las últimas horas, el nombre de Piero Hincapié comenzó a sonar con fuerza.

Tras el amistoso entre Bayer Leverkusen y Chelsea, disputado el pasado viernes 8 de agosto en Stamford Bridge y con la presencia de Hincapié, medios británicos señalaron que el tricolor es una opción para reforzar la defensa de los ‘Blues’.

El portal MailSport fue el primero en revelar este posible interés, asegurando que el club inglés valora su fichaje para cubrir la baja de Colwill, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior.

No obstante, horas más tarde, el periodista especializado en fichajes Ben Jacobs —quien meses atrás adelantó primicias sobre Kendry Páez— informó que hasta el momento no ha habido acercamientos formales del Chelsea y que, por ahora, no se espera que se realicen.

Un verano lleno de rumores para Piero Hincapié

El mercado de fichajes 2025 ha estado lleno de especulaciones alrededor del zaguero ecuatoriano.

A finales de junio e inicios de julio, su nombre fue vinculado con el Real Madrid, tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue y las dudas en la zaga central.

El rumor tomó fuerza después de que Piero Hincapié pasara unos días de vacaciones en España. Sin embargo, el Madrid terminó fichando a Dean Huijsen y Álvaro Carrera para reforzar su defensa.

Posteriormente, apareció el interés del Atlético de Madrid, que lo tenía como “plan B” en caso de no concretar el fichaje de Cristian ‘Cuti’ Romero. Aunque el tema no avanzó, Hincapié declaró que si los grandes clubes se fijan en él, es señal de que está haciendo las cosas bien.

Ahora, el Chelsea se suma a la lista de equipos vinculados con el ecuatoriano.

De momento, no hay ofertas concretas, algo que también responde a su alto valor de mercado, superior a los USD 60 millones, según el Bayer Leverkusen. El club alemán no planea facilitar su salida, especialmente tras las salidas de figuras como Florian Wirtz, Jonathan Tah y Jeremie Frimpong.

