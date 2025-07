Piero Hincapié es uno de los jugadores más atractivos del mercado de fichajes. A sus 22 años, el zaguero ecuatoriano combina juventud, experiencia internacional y títulos. Además, su precio todavía no se dispara al nivel de otras figuras, lo que ha despertado el interés de clubes como Real Madrid y especialmente Atlético de Madrid.

Sin embargo, el defensor ha dejado claro que su presente está en el Bayer Leverkusen, equipo con el que ha vivido los mejores momentos de su carrera.

Más noticias:

Actualmente, el ecuatoriano se encuentra en la pretemporada con el Bayer Leverkusen. Aunque no ha podido sumar minutos todavía —debido a una cirugía menor por hernia realizada en junio—, ya está recuperado y listo para volver a competir.

Piero Hincapié, enfocado en el Bayer Leverkusen

En una entrevista con el Rheinische Podcast, Hincapié se refirió tanto a su estado físico como a los rumores de su posible salida.

“Que se fijen en ti demuestra que estás mejorando y haciendo las cosas bien, pero repito: mi foco está en Bayer. En el fútbol siempre hay rumores, pero mi cabeza está 100% aquí”, afirmó con claridad.

También se pronunció específicamente sobre los rumores del Atlético de Madrid, que son los que más fuerza han tomado en las últimas semanas:

“Soy todavía joven, pero he estado aquí algunos años, gané experiencia y títulos… No me preocupan los rumores sobre el Atlético de Madrid”, aseguró con tranquilidad.

Quiere dejar huella en Leverkusen

Hincapié expresó su deseo de continuar siendo parte importante del equipo alemán, con el que ganó la Bundesliga 2023/24 de forma invicta y fue finalista de la Europa League.

“Quiero ser un modelo a seguir para los chicos, porque hacemos todo para que se integren y seamos una familia”, cerró el defensor, formado en Independiente del Valle.

Con estas declaraciones, el ecuatoriano confirma que por ahora su destino sigue siendo el Bayer Leverkusen, aunque no descarta dar el salto a un club aún más grande en el futuro.