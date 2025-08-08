El Chelsea de Moisés Caicedo iguala 0-0 con el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié este viernes 8 de agosto, en Stamford Bridge, la casa de los ‘Blues‘ en Londres. El partido arrancó a las 13:01 (hora de Ecuador) y ambos ecuatorianos partieron como titulares.
Los londinenses, vigentes campeones del mundo tras conquistar el primer Mundial de Clubes ampliado en julio de 2025, recién se incorporaron a la pretemporada después de unas cortas vacaciones. Será su primer amistoso y el primer contacto de Caicedo con el balón desde aquella final.
Por su parte, el Bayer Leverkusen afrontará su último amistoso de pretemporada, después de disputar cuatro partidos, con saldo de tres victorias y una derrota en Brasil.
Piero Hincapié tuvo pocos minutos en la gira debido a que se recuperaba de una cirugía menor de hernia; recién el pasado 5 de agosto disputó su primer partido como titular bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag.
Historial entre Chelsea y Bayer Leverkusen
En toda su historia, Chelsea y Bayer Leverkusen solo se han enfrentado en dos ocasiones oficiales.
Fue en la fase de grupos de la Champions League 2011/12, temporada en la que el conjunto ‘Blue’ terminó coronándose campeón de Europa por primera vez.
Ambos clubes compartieron el Grupo E junto con Valencia (España) y Genk (Bélgica).
El primer cruce se jugó en la primera jornada, el 13 de septiembre de 2011, en Stamford Bridge, Inglaterra. Chelsea se impuso 2-0 con goles de David Luiz (67’) y Juan Mata (90’).
La revancha fue en la quinta fecha, el 23 de noviembre de 2011, en el BayArena de Alemania.
En esa ocasión, el equipo farmacéutico ganó 2-1. Didier Drogba abrió el marcador a los 48 minutos, pero el Bayer Leverkusen remontó con tantos de Eren Derdiyok (73’) y Manuel Friedrich (90’).
Alineaciones
Alineación del Chelsea
Arquero: Filip Jorgensen.
Defensas: Malo Gusto, Josh Acheampong, Trevoh Chaloba y Marc Cucurella.
Mediocampistas: Moisés Caicedo (C), Estevao y Andrey Santos.
Delanteros: Cole Palmer
Alineación Bayer Leverkusen
Arquero: Mark Flekken.
Defensas: Edmond Tapsoba, Jarrel Quansah y Piero Hincapié.
Mediocampistas: Amine Adli, Aleix García, Ibrahim Maza, Robert Andrich y Alejandro Grimaldo.
Delanteros: Patrick Shick y Nathan Tella.
-
Previa
Saltan los equipos a la cancha. Moisés Caicedo comanda al Chelsea como capitán.
-
Minuto 1
Arranca el partido entre Chelsea y Bayer Leverkusen en Stamford Bridge
-
Minuto 10
De momento partido muy parejo. Chelsea domina el esférico, pero el Leverkusen trata de hacer daño por velocidad en las bandas.
-
Minuto 17
¡GOOOOOOOL del Chelsea! En su debut con la camiseta ‘Blue’, Estevao se estrenó como goleador.
-
Minuto 21
Chelsea se aproxima con peligro al arco rival. Leverkusen no encuentra respuesta.
-
Minuto 30
Dominio total del conjunto local. Los alemanes están replegados y aspiran a sorprender con algún tipo de contragolpe.
-
Minuto 40
Bayer Leverkusen solo ha generado peligro desde los tiros libres cerca del área.
-
Minuto 43
¡ESTEVAOOO! El brasileño estuvo cerca de sellar su doblete. El brasileño es uno de los mejores jugadores del partido.
-
Minuto 45
Finalizó el primer tiempo en Stamford Bridge.
-
Minuto 46
Inicio el segundo tiempo. Erik Ten Hag y Enzo Maresca hicieron variantes en sus equipos. Piero Hincapié sigue en cancha por el lado del Bayer Leverkusen, mientras que, Moisés Caicedo salió por Dário Essugo.
-
Minuto 55
¡SE SALVÓ CHELSEA! El Leverkusen aprovechó un error de los locales en su área y Patrick Shick casi iguala el partido.
-
Minuto 60
Erik Ten Hag sigue moviendo su equipo y ahora fue el turno de Piero Hincapié. El ecuatoriano salió y en su lugar ingresó Kofane.
-
Minuto 73
Con las variantes se equiparó más el partido y el Chelsea ya no es el dominador absoluto.
-
Minuto 80
¡PEDRO NETOOOOO! El portugués estuvo cerca de marcar el segundo para el Chelsea con un gran remate raso desde fuera del área.