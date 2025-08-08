El Chelsea de Moisés Caicedo iguala 0-0 con el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié este viernes 8 de agosto, en Stamford Bridge, la casa de los ‘Blues‘ en Londres. El partido arrancó a las 13:01 (hora de Ecuador) y ambos ecuatorianos partieron como titulares.

Los londinenses, vigentes campeones del mundo tras conquistar el primer Mundial de Clubes ampliado en julio de 2025, recién se incorporaron a la pretemporada después de unas cortas vacaciones. Será su primer amistoso y el primer contacto de Caicedo con el balón desde aquella final.

Más noticias:

Por su parte, el Bayer Leverkusen afrontará su último amistoso de pretemporada, después de disputar cuatro partidos, con saldo de tres victorias y una derrota en Brasil.

Piero Hincapié tuvo pocos minutos en la gira debido a que se recuperaba de una cirugía menor de hernia; recién el pasado 5 de agosto disputó su primer partido como titular bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag.

Historial entre Chelsea y Bayer Leverkusen

En toda su historia, Chelsea y Bayer Leverkusen solo se han enfrentado en dos ocasiones oficiales.

Fue en la fase de grupos de la Champions League 2011/12, temporada en la que el conjunto ‘Blue’ terminó coronándose campeón de Europa por primera vez.

Ambos clubes compartieron el Grupo E junto con Valencia (España) y Genk (Bélgica).

El primer cruce se jugó en la primera jornada, el 13 de septiembre de 2011, en Stamford Bridge, Inglaterra. Chelsea se impuso 2-0 con goles de David Luiz (67’) y Juan Mata (90’).

La revancha fue en la quinta fecha, el 23 de noviembre de 2011, en el BayArena de Alemania.

En esa ocasión, el equipo farmacéutico ganó 2-1. Didier Drogba abrió el marcador a los 48 minutos, pero el Bayer Leverkusen remontó con tantos de Eren Derdiyok (73’) y Manuel Friedrich (90’).

Alineaciones

Alineación del Chelsea

Arquero: Filip Jorgensen.

Defensas: Malo Gusto, Josh Acheampong, Trevoh Chaloba y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Moisés Caicedo (C), Estevao y Andrey Santos.

Delanteros: Cole Palmer

Alineación Bayer Leverkusen

Arquero: Mark Flekken.

Defensas: Edmond Tapsoba, Jarrel Quansah y Piero Hincapié.

Mediocampistas: Amine Adli, Aleix García, Ibrahim Maza, Robert Andrich y Alejandro Grimaldo.

Delanteros: Patrick Shick y Nathan Tella.