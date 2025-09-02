Piero Martín Hincapié Reyna, a sus 23 años de edad, es uno de los jugadores de Ecuador más destacados del momento. Su traspaso del Bayer Leverkusen al Arsenal lo colocó en el centro de la escena nacional en los últimos días.

Pero antes de llegar a la cúspide de su carrera, Piero Hincapié siguió un largo camino de formación que lo ‘obligó’ a dejar su natal Esmeraldas para unirse a equipos que se fijaron en su talento desde que era un niño. Uno de ellos desapareció.

Piero Hincapié, la historia oculta detrás del éxito

Piero Hincapié se convirtió en el octavo refuerzo del Arsenal del mercado de fichajes de este 2025. El club de Londres confirmaron que el contrato es por los siguientes 12 meses con una opción de compra para extender el vínculo por más tiempo.

Como parte de su presentación, Arsenal preparó una detallada biografía en la que revela que su flamante futbolista empezó a perseguir un balón desde los siete años en las playas de su natal Esmeraldas.

En 2012, con tan solo 10 años, dejó su ciudad y se mudó a Guayaquil para integrarse a Norte América por tres años. En 2016, con 14 años, se sumó a Independiente del Valle, donde continuó su formación hasta llegar a su debut con 17 años en 2019.

Ese fue el inicio de una trayectoria que lo llevó a Talleres de Argentina de 2020 a 2021, Bayer Leverkusen de 2021 a 2025 y a los ‘Gunners‘ desde el 2025, completando su ascendente carrera en la que acumula los títulos de la Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania.

A la par, fue citado a la Selección de Ecuador por el argentino Gustavo Alfaro para la Copa América Brasil 2021 y por Félix Sánchez para Estados Unidos 2024. Jugó el Mundial Catar 2022 y para Norteamérica 2026 es uno de los nombres fijos en el esquema de Sebastián Beccacece.

Sin embargo, antes de este brillante trayecto estuvo una temporada en el desaparecido Deportivo Azogues.

Fue en el 2015, con 13 años, que se mudó al austro del país para seguir construyendo el sueño de ser jugador de fútbol profesional, justo un año antes que el ‘Guacamayo‘ deje de existir en el fútbol ecuatoriano.

“La mudanza fue un gran cambio de vida para Hincapié, quien tuvo que viajar siete u ocho horas para ir a jugar con el club”, detalló el Arsenal, en referencia al traslado hacia la capital de Ecuador como un adolescente que se proyectaba como uno de los mejores en su puesto.

🇪🇨 Imágenes inéditas



📸 Piero Hincapié vistiendo la camiseta del Deportivo Azogues. ⚽💚

¡Una foto que pocos conocían! 🔥



Deportivo Azogues desapareció en 2016

El Deportivo Azogues, equipo de la ciudad homónima del austro ecuatoriano (a 40 minutos de Cuenca), fue fundado en 2005 y desapareció en 2016.

Su historia fue corta, pero dejó huella. En el primer semestre de 2006 jugó en la Serie B, pero en el segundo de ese mismo año ya estaba en la Serie A, donde también compitió en 2007 y 2008. Volvió a la Serie B entre 2009 y 2015.

El club estaba afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional del Cañar, pero las malas administraciones le pasaron factura. Por insolvencias económicas, sueldos impagos y acusaciones de estafas dirigenciales, fue desafiliado de la FEF y en 2016 desapareció.

En 2005 fue campeón de la Segunda Categoría de Cañar y Ecuador, en 2006 de la B y en 2007 estuvo a pocos puntos de alcanzar un cupo a la Copa Libertadores del siguiente año, lo que marcó su breve época dorada.

El jugador más emblemático que vistió su camiseta fue José Francisco Cevallos, quien estuvo en el plantel en 2007, un año antes de fichar por Liga de Quito y ganar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y el campeonato nacional.

Gabriel Achilier, Willian Araujo, Orlindo Ayoví, Diego Calderón, Isaac ‘Vecinita’ Mina, Jairon Zamora, Éder Valencia, Christian ‘Chivo’ Suárez, Martín ‘Buitre’ Mandra, Mario ‘Lupo’ Lastra, Éder Vaca y Jacinto ‘Chinto’ Espinoza también jugaron en el ‘Guacamayo’.

