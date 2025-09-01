El Bayer Leverkusen se despidió de Piero Hincapié la tarde de este lunes 1 de septiembre de 2025. El defensa central de Ecuador partió hacia el Arsenal con un contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Piero Hincapié será el primer futbolista de Ecuador que juegue en el Arsenal, campeón de Inglaterra en 13 ocasiones. La última fue en el curso 2003-04 con Arsène Wenger como entrenador y Thierry Henry como su máxima figura.

Bayer Leverkusen y su mensaje para Piero Hincapié

El lunes 16 de agosto de 2021, Bayer Leverkusen anunció la contratación de Piero Hincapié. Con 19 años fue presentado como una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano. Firmó hasta el 30 de junio de 2026.

Talleres de Córdoba disponía del 65% de los derechos del jugador e Independiente, el 35%. Según información de medios argentinos de la época, la transacción a Alemania se concretó por alrededor de 8 millones de dólares.

A inicios de 2020, Hincapié era un juvenil con proyección en Independiente del Valle, que ostentaba el haber jugado el Mundial sub-17 y conquistar el título de la Copa Libertadores sub-20 con el elenco capitalino.

Cinco años después de su inicio, es un jugador consolidado, estrella de Ecuador y uno de los referentes de la actual generación que en el 2026 jugará su segunda Copa del Mundo, luego de haber hecho su debut en Catar 2022.

“Este mensaje también es para ustedes, Ecuador: Gracias por compartirnos a Piero. Ha sido un honor verlo crecer en Leverkusen. Siempre uno de los nuestros”, fue el mensaje que los alemanes publicaron para despedir al ecuatoriano.

En su paso por el Bayer Leverkusen, disputó 166 partidos oficiales, anotó siete goles y entregó cinco asistencias. Su registro disciplinario incluye 32 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. En total sumó 12 403 minutos en cancha, según datos del portal Transfermarkt.

En cuanto a títulos, el central tricolor conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Su mayor desazón llegó en la UEFA Europa League 2023-24, donde perdió la final ante el Atalanta.

