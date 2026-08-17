Piero Hincapié va por récord de Antonio Valencia tras ganar Community Shield

Piero Hincapié se coronó campeón de la Community Shield de Inglaterra con el Arsenal gracias a un triunfo frente al Manchester City por 3-0. Con ello, Hincapié se convirtió en el segundo ecuatoriano en ganar el título, sin embargo, aún le faltan tres de esas coronas para igualar el récord de Antonio Valencia como máximo ganador.

El nuevo título de Piero Hincapié con el Arsenal

El 16 de agosto del 2026, el Arsenal se enfrentó al Manchester City en Cardiff y venció por una goleada de 3-0. La primera escuadra arribó como la vigente campeona de la Premier League, mientras que la segunda estuvo gracias a que es la monarca de la FA Cup.

La escuadra londinense se impuso desde el primer minuto a partir de un gol de Riccardo Calafiori. En la primera mitad también anotó Kai Havertz a los 28. En el alba del segundo tiempo cayó el tanto definitivo en favor de los ‘gunners’. Martin Odegaard marcó a los 78 minutos de juego y selló el 3-0 y el nuevo campeonato para el albirojo.

Piero Hincapié no arrancó como titular dentro del esquema del DT Mikel Arteta. El ecuatoriano fue enviado a la cancha a partir de los 60 minutos y consiguió mantener el arco en cero para su equipo.

Antonio Valencia es el ecuatoriano con más títulos de Community Shield

Con el nuevo título, Piero Hincapié quedó a tres títulos de alcanzar a Antonio Valencia como el máximo ganador de la Community Shield. El exfutbolista ecuatoriano logró ganarla en 2010, 2011, 2013 y 2016.

Todos esos títulos, Valencia los ganó junto al Manchester United, equipo en el que pasó durante 10 temporadas. Además, también consiguió ganar dos EFL Cup, una FA Cup y dos Premier League, a nivel local.

Con los ‘diablos rojos’, el ‘Expreso Amazónico’ también logró su único título internacional. En el 2017, venció levantó la UEFA Europa League como capitán.

Antonio Valencia también ha sido superado como el de más títulos en Europa

Antonio Valencia, a mediados de este 2026, también dejó de ser el futbolista ecuatoriano con más títulos en Europa. El oriundo de Lago Agrio fue superado por Willian Pacho, quien colecciona 14 dentro del fútbol europeo en sus vitrinas.

El último título de Pacho fue la Supercopa de Europa, competición que ganó con el PSG por segunda vez consecutiva. Con el club francés también se coronó bicampeón de la Ligue One, de la Supercopa de Francia y la UEFA Champions League. Además, cuenta con una Copa de Francia y una Copa Intercontinental.

Antes de llegar al PSG, Pacho formó parte del Royal Amberes de Bélgica. Con ese equipo ganó una liga y una copa de aquel país.