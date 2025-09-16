El zaguero ecuatoriano Piero Hincapié integra la convocatoria del Arsenal para su primer partido en la Champions League 2025, este martes 16 de septiembre, ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio San Mamés.

Piero Hincapié y la Champions League 2025

El ecuatoriano Piero Hincapié está en el banquillo como una de las opciones de recambio en defensa para el técnico Mikel Arteta, en el debut del Arsenal en la Champions League 2025.

El encuentro empezó las 11:45 (hora de Ecuador). Esta será la primera jornada de la fase de grupos del torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Piero Hincapié en el banquillo para el debut del Arsenal

Hincapié, de 23 años, llegó al Arsenal en este mercado de verano tras una destacada etapa en el Bayer Leverkusen. Su traspaso superó los 60 millones de dólares, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro en la historia del fútbol ecuatoriano, solo detrás de Moisés Caicedo.

El defensor es considerado una pieza clave para Arteta a futuro. Aunque no será titular, su inclusión en la banca es una muestra clara de confianza y adaptación rápida al plantel.

Alineación confirmada del Arsenal

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Yerson Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Nonso Madueke, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze.

DT: Mikel Arteta

Piero Hincapié está en el banquillo como alternativa defensiva del Arsenal en la Champions League 2025

Cinco ecuatorianos en la Champions League 2025

La primera fecha de la Champions League 2025/26 será especial para el fútbol ecuatoriano. Cinco jugadores tricolores formarán parte del torneo más importante de clubes en Europa.

Uno de los nombres más destacados es el de Willian Pacho, quien inicia la defensa del título con el PSG enfrentando al Atalanta este miércoles 17 de septiembre.

También figura Moisés Caicedo, figura del Chelsea, que se medirá al poderoso Bayern Múnich en suelo alemán.

Por su parte, Piero Hincapié, recientemente fichado por el Arsenal, fue convocado para el cotejo frente al Athletic Club en Bilbao, aunque arrancará en el banco de suplentes.

Completan el grupo de representantes nacionales Kevin Rodríguez, con el Union Saint-Gilloise, que se enfrenta al PSV Eindhoven, y Joel Ordóñez, defensor del Club Brujas, que chocará ante el AS Mónaco.

Partidos de ecuatorianos en la fecha 1 de la

Martes 16 de septiembre de 2025

Athletic Club vs. Arsenal – 11:45

Union St.-Gilloise vs. PSV Eindhoven – 11:45

Miércoles 17 de septiembre de 2025

PSG vs. Atalanta – 14:00

Bayern Múnich vs. Chelsea – 14:00

Jueves 18 de septiembre de 2025

Club Brujas vs. AS Mónaco – 11:45