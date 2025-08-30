Piero Hincapié vivió su último partido con el Bayer Leverkusen desde el banco de suplentes. El defensa central ecuatoriano, que se unirá al Arsenal, y el equipo farmacéutico separaron sus caminos con un empate final de 3-3 sobre el Werder Bremen.

A raíz de su inminente partida hacia el fútbol británico, Hincapié no fue incluido por el DT Erik Ten Hag en la oncena titular de las ‘aspirinas’. Dado que el choque se llevó a cabo en Bremen, el tricolor tampoco pudo tener oportunidad de hacer una aparición más frente a su parcialidad.

Después de este último cotejo, el ecuatoriano se despedirá de sus compañeros y viajará hacia Londres para realizar sus chequeos médicos con el Arsenal. La incorporación del futbolista debe cerrarse, como máximo, hasta el 1 de septiembre del 2025, fecha en la que cierra la ventana de transferencias para Alemania e Inglaterra.

En el compromiso de salida de Hincapié, la escuadra de este arribó tras haber sufrido una derrota en la primera fecha de la Bundesliga ante el Hoffenheim. Sus rivales lo hicieron en la misma condición luego de caer ante el Eintracht Frankfurt.

El último cotejo de Piero Hincapié con el Leverkusen no fue el esperado

En el partido entre el Bayer Leverkusen ante el Werder Bremen, a la ausencia del ecuatoriano en la cancha se le sumó la forma en la que se le escapó el partido a los ‘farmaceúticos’. La escuadra del esmeraldeño contaba con un futbolista más en cancha y una ventaja de dos tantos en el marcador, sin embargo, sus rivales lograron igualarlo.

El primer gol del Leverkusen llegó gracias a Patrick Schick a los 5 minutos y, aunque Romano Schmid empató a los 44′, Malik Tilman volvió a adelantar a la visita a los 35′. A los 63′ expulsaron a Niklas Stark y cobraron un penal en el que Schick amplió la ventaja del plantel de Hincapié.

En un choque que parecía controlado, el Werder Bremen encontró el primer descuento a los 76 gracias a Isaac Schmidt y tras una mala salida del golero Mark Flekken. Finalmente, al 90+4, Abdoul Coulibaly puso el empate.

Hincapié, su llegada al Arsenal y su próximo partido

Piero Hincapié llegará al Arsenal a préstamo por un año con una opción de compra obligatoria. El valor de la cesión será de siete millones de dólares, mientras que el de la compra será de 53,7. De tal manera, el monto que se abonará por él será de 60 millones de dólares.

El siguiente partido de los ‘gunners’ será frente al Liverpool durante el domingo 31 de agosto del 2025, por lo que el ecuatoriano no estará presente debido a los márgenes temporales con respecto a su fichaje. Pese a ello, su debut lo podría realizar el 13 de agosto ante el Nottingham Forest, después del parón de ligas por la fecha FIFA.