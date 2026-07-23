Norberto Araujo deja a Aucas tercero y se va, ¿opción para Liga?

Después de la última derrota de Aucas frente a Orense, este jueves 23 de julio del 2026 en la fecha 21, Norberto Araujo anunció que no continuará como DT de los orientales. El equipo perderá a su entrenador después de que este lo dejase en el tercer lugar del campeonato ecuatoriano.

La salida de Norberto Araujo de Aucas

Aucas fue el encargado de jugar el penúltimo partido de la vigesimoprimera jornada del torneo nacional y viajó a Machala para enfrentarse a Orense. El cuadro de Chillogallo cayó por un marcador de 3-1.

Después del compromiso, Araujo anunció su decisión de dejar al equipo en la rueda de prensa pospartido. En ella, también señaló que, antes de la paralización del torneo por el Mundial, había solicitado refuerzos que no se le otorgaron.

“Hoy quiero decir que es mi último partido. No voy a continuar lastimosamente. Estoy muy agradecido a este grupo porque lo dan todo (…) estoy muy agradecido con el club. Sé que es difícil mantener uno y el fútbol ecuatoriano está pasando una situación incómoda en la parte financiera y creo que nos tocó”, manifestó.

Norberto Araujo se marcha con Aucas en la parte alta

Norberto Araujo llegó a Aucas a principios del 2026 tras un paso previo por el Deportivo Cuenca. Esta fue su tercera experiencia como DT, pues antes del ‘Expreso Austral’ dirigió al Cumbayá.

Con el conjunto oriental, Araujo llegó a sacar 35 puntos en 21 compromisos. Venció en 10, igualó en cinco y cayó en seis. Anotó 23 goles y recibió 21.

Los números cosechados en Aucas lo llevaron a ubicarse en el tercer puesto del torneo. Únicamente lo superan Universidad Católica, por gol diferencia, e Independiente del Valle, con 17 puntos de ventaja.

¿Una opción para Liga de Quito?

La salida de Norberto Araujo de Aucas se da en un momento en el cual Liga de Quito busca un nuevo director técnico. El 16 de julio, el conjunto azucena anunció que Tiago Nunes no continuaría como entrenador.

Tras la salida de Nunes, Patricio Hurtado se hizo cargo del equipo de manera interino. A su vez, Eduardo Álvarez —gerente deportivo de la ‘U’— señaló que espera contar con el nuevo estratega entre el 23 y el 24 de julio.

Con la partida de Araujo surge una nueva opción para los albos en el torneo local. Este es una de las leyendas del club tras haber ganado dos campeonatos nacionales, una Copa Libertadores, una Sudamericana y dos Recopas con el equipo.