La era de Fernando “Bocha” Batista en la selección de Venezuela llegó a su fin. Un día después de quedar fuera de la carrera hacia el Mundial de 2026, y a horas de un pronunciamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la salida del técnico argentino.

Una decisión necesaria para “reorientar el rumbo” del proyecto ‘vinotinto’. Así lo calificó la FVF. La derrota por 3-6 frente a Colombia en Maturín, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, marcó el punto final del proceso. Con ese resultado, Venezuela cayó al octavo lugar de la tabla con 18 puntos y vio cómo Bolivia, con su triunfo 1-0 ante Brasil, le arrebataba la séptima plaza y el pase al repechaje intercontinental.

Batista, de 55 años, se despidió agradeciendo a la federación, a sus futbolistas y a la hinchada. Reconoció que no haber alcanzado el objetivo de llevar a Venezuela a su primera Copa del Mundo significaba dar un paso al costado. “El país tiene talento y un futuro enorme, pero este es el momento de que la selección busque un nuevo camino”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

El exfutbolista bonaerense había asumido en marzo de 2023, tras la salida de José Pekerman, y debutó ese mismo mes con una victoria 2-1 ante Arabia Saudita en un amistoso. Durante su ciclo, la Vinotinto mostró momentos de buen fútbol y logró llegar a los cuartos de final de la Copa América 2024 en Estados Unidos, eliminada en tanda de penales por Canadá, aunque en eliminatorias no logró la consistencia necesaria para asegurar un lugar en el Mundial.

La FVF, presidida por Jorge Giménez, señaló que, si bien el equipo mostró progresos en varios tramos, los resultados finales no respondieron a las expectativas. En paralelo, el presidente Nicolás Maduro pidió una “reestructuración integral” del cuerpo técnico y una nueva estrategia para el combinado nacional, con el objetivo de fortalecer el proyecto de cara al futuro.

¿Cómo le fue a Batista en Venezuela?

El ciclo de Batista dejó como balance ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas en partidos oficiales y amistosos. El entrenador argentino estuvo acompañado por un equipo conformado por Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales, entre otros, quienes también dejaron la institución junto al director técnico.

Con la salida de Batista, la FVF iniciará la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para liderar a la Vinotinto hacia los próximos compromisos internacionales y el inicio del camino hacia el Mundial de 2030. Mientras tanto, la afición venezolana deberá esperar para ver cumplido el anhelo histórico de clasificar a la selección a una Copa del Mundo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió la reestructuración completa tras la derrota por 3-6 ante Colombia. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión, el mandatario destacó la necesidad de reorganizar la estrategia, la doctrina y la línea de trabajo del equipo e insistió en que el país tiene talento suficiente para competir y lograr futuros éxitos.

Maduro expresó su solidaridad con los jugadores y el movimiento futbolístico del país y resaltó que el fútbol ha ganado relevancia en Venezuela y casi ha desplazado al béisbol como deporte nacional. La ‘Vinotinto’, que nunca ha disputado un Mundial, vio cómo la derrota ante una Colombia ya clasificada, sumada al triunfo de Bolivia sobre Brasil, le arrebató la oportunidad de pelear por un cupo en la cita mundialista.

El cuerpo técnico de la selección, presentado en marzo de 2023 tras la salida de José Pekerman, incluía a Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales, entre otros.

