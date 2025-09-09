La selección de Venezuela afronta este martes uno de los compromisos más trascendentales de su historia. En el Estadio Monumental de Maturín, la Vinotinto se mide ante Colombia con la obligación de asegurar un cupo en la repesca sudamericana para el Mundial de 2026.

A partir de las 18:30 de este martes 9 de agosto del 2025, las escuadras mueven el balón. El plantel cafetero ya tiene en el bolsillo el boleto directo a la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el venezolano busca mantener vivo el sueño de llegar

Venezuela llega con chances ante Colombia y está pendiente de Bolivia

La tabla los tiene al límite. Venezuela llega a la última jornada con 18 puntos, en el séptimo puesto, zona que entrega la repesca intercontinental, aunque con Bolivia pisándole los talones con 17 unidades. La definición será dramática, pues un traspié de la Vinotinto podría abrirle la puerta a la Verde, que jugará en La Paz contra Brasil con la ventaja de los 4.150 metros de altitud, un terreno en el que no conoce derrotas en sus últimos cinco compromisos.

El panorama es claro: si Venezuela derrota a Colombia, asegurará su presencia en la repesca sin depender de nadie. Sin embargo, también podría clasificar si Bolivia no logra ganar en El Alto. La presión es inmensa, pero el equipo dirigido por Fernando Batista busca aferrarse a la ilusión de alcanzar, por primera vez en su historia, la posibilidad de estar en un Mundial. El entrenador no dudó en calificar el encuentro como “una final” y pidió a sus jugadores dejar atrás la frustración de la reciente derrota 3-0 frente a Argentina.

Venezuela llega tras caer Argentina; Colombia lo hace clasificada al Mundial 2026

La caída ante la ‘Albiceleste’ fue un golpe duro para el combinado venezolano, que vio cómo Lautaro Martínez y Lionel Messi sentenciaban el partido en Buenos Aires. No obstante, la Vinotinto llega a Maturín arropada por su público y con la motivación de que un triunfo puede cambiar el rumbo de su historia. El sueño mundialista, tantas veces esquivo, se resume ahora en 90 minutos que pueden marcar un antes y un después en el fútbol del país.

Enfrente estará una selección colombiana ya clasificada, pero que no planea regalar nada. Los antecedentes favorecen claramente a los cafeteros: en 19 choques de eliminatorias, ganaron diez veces, frente a solo tres victorias venezolanas y seis empates. El último duelo, en septiembre de 2023 en Barranquilla, terminó con triunfo colombiano por 1-0. Con ese historial y la jerarquía de sus figuras, Colombia será un obstáculo mayúsculo en el camino de Venezuela hacia la repesca.

Alineaciones de Venezuela y Colombia

Selección de Venezuela: Rafael Romo (arquero); Jon Aramburu, Nahuel Ferrareris, Wilker Ángel, Miguel Navarro (defensas); Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Yefferson Soteldo (volantes); Salomón Rondón y Josef Martínez (delanteros).

Selección de Bolivia: Kevin Mier (arquero); Álvaro Angulo, Yerri Mina, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz (defensas); Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz (volantes); Luis Suárez (delantero).

