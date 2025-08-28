La Casa Blanca acusó este jueves 28 de agosto de 2025 a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles y advirtió que Estados Unidos utilizará todo su poder para frenar el narcotráfico desde Venezuela.

Nicolás Maduro recibió calificativos por el Cártel de los Soles

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Nicolás Maduro de ser el jefe del Cártel de los Soles. La vocera afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno de Donald Trump usará “todos los elementos del poder estadounidense” para detener el flujo de drogas desde Venezuela.

Leavitt aseguró que el presidente Donald Trump está dispuesto a ejercer todo el poderío de Estados Unidos frente a lo que describió como un “narco-terror cártel”. La portavoz añadió que Maduro está acusado en tribunales estadounidenses por narcotráfico y que Washington no permitirá que el régimen venezolano continúe operando con impunidad.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una incursión militar en Venezuela, la secretaria de Prensa evitó dar detalles. “No me adelantaré al presidente respecto a cualquier acción militar”, dijo Leavitt, aunque enfatizó que la respuesta de la Casa Blanca será “implacable” contra quienes estén vinculados al narcotráfico.

Nicolás Maduro es un “fugitivo”, dice la Casa Blanca

En otro momento, Leavitt calificó a Maduro de “fugitivo” y reiteró que el régimen venezolano “no es legítimo”. Subrayó además que cualquier medida futura dependerá directamente de las decisiones que tome el presidente Trump en el marco de la estrategia contra el narcotráfico en la región.

Un periodista consultó si el despliegue masivo de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe podría incluir ataques a instalaciones militares en suelo venezolano. La portavoz respondió que no adelantará hipótesis, pero insistió en que la Casa Blanca está lista para actuar con determinación.

La acusación contra Maduro se enmarca en una serie de señalamientos que desde hace varios años relacionan a las más altas autoridades venezolanas con actividades de narcotráfico. El Cártel de los Soles, al que hace referencia Washington, es una organización criminal integrada por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y señalada de facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La acusación contra Nicolás Maduro empezó en 2020

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a varios de sus colaboradores por narcotráfico. La acusación incluyó delitos de conspiración para introducir drogas en territorio estadounidense, lo que llevó a Washington a ofrecer recompensas millonarias por información que condujera a su captura.

Desde entonces, las tensiones entre ambos países se han profundizado. Venezuela rechazó de manera sistemática estas afirmaciones, mientras que Estados Unidos mantiene sanciones económicas contra altos funcionarios del régimen.

La reciente declaración de la Casa Blanca refuerza el tono de confrontación y abre la puerta a nuevas medidas de presión en los próximos meses.

Con este pronunciamiento, la administración Trump vuelve a poner a Venezuela en el centro de su agenda internacional. La advertencia de que se usará “todo el poder de EE.UU.” marca un punto crítico en las relaciones bilaterales y deja en suspenso el rumbo de la política estadounidense hacia Caracas.

El despliegue militar frente a aguas venezolanas cumplió una semana

El 19 de agosto, la Casa Blanca señaló que Estados Unidos está listo para “usar todo su poder” contra el flujo de drogas hacia su territorio, en medio de reportes sobre tres buques con 4 000 soldados cerca de Venezuela.

El 20 de agosto, la portavoz Karoline Leavitt reiteró la disposición de Washington a frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia, pero no confirmó el despliegue.

La Administración mantiene la línea de presión que incluye designar carteles como organizaciones terroristas y reforzar la frontera sur.

Estados Unidos hizo el despliegue de buques de guerra y 4 000 infantes de Marina en aguas del Caribe. Washington sostiene que la operación busca frenar el narcotráfico, mientras el presidente Nicolás Maduro denunció amenazas contra Venezuela y respondió con una movilización militar y política.

El 21 de agosto de 2025, Maduro llamó a una jornada de alistamiento de milicianos y reservistas en plazas y cuarteles de todo el país.

La actividad, parte del “Plan Nacional de Soberanía y Paz”, incluyó el despliegue de 4,5 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana.

La decisión llegó después de que Estados Unidos elevó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Ese mismo día, el Gobierno incorporó a la Milicia a los Cuadrantes de Paz, estructuras locales de seguridad que integran comunidades y cuerpos policiales. Según datos oficiales, la medida cubrió más de 5 300 comunidades.

