El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró que a la nación caribeña “no la toca nadie”. Aseguró que activó todas “las fuerzas y el poder nacional” para defender al país de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Maduro afirmó que el sistema de defensa venezolano atravesó “un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica”. Explicó que las fuerzas permanecen desplegadas las 24 horas del día con plena capacidad de combate y lucha armada.

Nueva tensión entre Caracas y Washington

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, enfrentan un nuevo episodio de tensión. La Casa Blanca anunció la semana pasada que EE.UU. está listo para “usar todo su poder” con el fin de frenar el flujo de drogas hacia su territorio. El plan incluye el posible envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Maduro. El Gobierno estadounidense lo acusa de violar sus leyes sobre narcóticos.

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró que más del 90 % de la población rechaza los anuncios y amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. El líder chavista repitió: “Esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”.

Maduro insistió en que Venezuela es un “territorio limpio y libre del narcotráfico”. Acusó a Estados Unidos de ser la sociedad con mayor consumo de drogas en el mundo. En su opinión, la llamada guerra contra las drogas de Washington “ha sido, es y será un fracaso”.

Señalamientos contra dirigentes de EE.UU.

El mandatario también arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo acusó de odiar a Venezuela y de encabezar planes “sin viabilidad”. Según Maduro, Rubio utiliza su poder para impulsar guerras psicológicas y políticas, además de posicionar escenarios que podrían arrastrar al presidente Donald Trump “al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe”.

Pese a ello, Maduro afirmó que Venezuela se mantiene y se mantendrá en paz. Argumentó que cuenta con el poder militar “más poderoso desde la época de la independencia”, en el primer cuarto del siglo XIX.

Este mismo lunes, el jefe de Estado ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos para el viernes y sábado próximos. Señaló que busca completar el registro iniciado el fin de semana pasado como respuesta a lo que considera amenazas de Estados Unidos.

