Netflix sacude al fútbol con un acuerdo histórico para el Mundial 2030

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La manera de ver el Mundial está cambiando. Netflix, una de las principales plataformas de entretenimiento digital, anunció este martes 13 de octubre de 2026 un acuerdo con la FIFA que modifica el panorama de la transmisión del fútbol internacional y plantea nuevas condiciones para seguir la próxima Copa del Mundo.

La operación contempla los derechos audiovisuales de la edición de 2030, un torneo que celebrará los 100 años de la competición. El anuncio también abre interrogantes entre los aficionados, especialmente sobre el acceso a los partidos, la televisión gratuita y los territorios que estarán incluidos en el acuerdo.

Netflix y la FIFA cambian la transmisión del fútbol mundial

La adquisición representa un nuevo paso de Netflix hacia los grandes acontecimientos deportivos en directo, un mercado tradicionalmente dominado por cadenas de televisión y operadores especializados.

La plataforma ofrecerá los 104 encuentros del Mundial 2030, competición que mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en 2026.

La cobertura incluirá programas previos a los encuentros, análisis durante los descansos, espacios posteriores a los partidos y resúmenes diarios. La intención es complementar los 90 minutos de juego con contenidos relacionados con las selecciones y sus protagonistas.

Sin embargo, adquirir derechos audiovisuales no significa necesariamente controlar la transmisión en todo el planeta. Estos contratos se negocian por territorios y pueden establecer diferentes condiciones de acceso para cada mercado.

El Mundial 2030 tendrá una edición histórica

La próxima Copa del Mundo conmemorará el centenario del primer torneo, celebrado en Uruguay en 1930.

La organización estará repartida entre España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán encuentros conmemorativos.

Será una edición particular por su distribución geográfica, con partidos en tres continentes y seis países involucrados en la celebración.

Además, España llegará como vigente campeona después de conquistar el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo también marcará un nuevo ciclo para las selecciones sudamericanas, incluida La Tri, que buscará su clasificación mediante las eliminatorias de la Conmebol.

El 29 de septiembre de 2026, EL COMERCIO publicó un análisis sobre las jóvenes figuras que podrían destacar en 2030 y la ausencia de futbolistas ecuatorianos en una selección de promesas elaborada por la FIFA.

¿Todos los partidos del Mundial serán de pago?

Uno de los aspectos relevantes del acuerdo es la convivencia entre las plataformas de suscripción y la televisión abierta.

Según la información oficial de Netflix, al menos un partido de cada jornada estará disponible gratuitamente en el mercado contemplado por el contrato.

También se habilitará un paquete para una cadena nacional de televisión abierta, que incluirá los encuentros de la selección local, las dos semifinales y la final.

La empresa todavía no ha identificado a la cadena que asumirá esa cobertura ni ha comunicado las condiciones económicas de la operación.

La decisión permite mantener determinados encuentros de interés general fuera de una suscripción, mientras el resto de la competición se incorpora a la oferta de streaming.

¿En qué países Netflix transmitirá el Mundial 2030?

Aunque Netflix tiene presencia internacional, los derechos anunciados para el Mundial 2030 corresponden exclusivamente a España y Andorra.

En ambos territorios, los aficionados podrán seguir los 104 partidos mediante la plataforma, conforme al acuerdo anunciado el 13 de octubre de 2026.

Esto significa que la adquisición no incluye a Ecuador, ni concede automáticamente derechos de transmisión para otros países de Sudamérica.

Por tanto, los aficionados ecuatorianos no podrán asumir que su suscripción de Netflix les permitirá ver el torneo. Los operadores autorizados para el mercado nacional dependerán de los respectivos acuerdos audiovisuales.

La plataforma también posee derechos de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031 en Estados Unidos y Canadá, mediante contratos independientes del campeonato masculino de 2030.

Preguntas frecuentes sobre Netflix y la transmisión del Mundial 2030:

❓ ¿Netflix transmitirá todos los partidos del Mundial 2030? Netflix transmitirá los 104 partidos del Mundial 2030 en España y Andorra, según el acuerdo anunciado con la FIFA el 13 de octubre de 2026.

La cobertura incluirá transmisiones en directo, programas previos, análisis durante los descansos, espacios posteriores a los encuentros y resúmenes diarios. Los derechos adquiridos corresponden exclusivamente a los territorios establecidos en el contrato. ❓ ¿Se podrá ver el Mundial 2030 por Netflix en Ecuador? No está confirmado que Netflix transmita el Mundial 2030 en Ecuador, porque el acuerdo anunciado contempla únicamente España y Andorra.

Los derechos audiovisuales de la Copa del Mundo se negocian por territorios. Por tanto, tener una suscripción a Netflix en Ecuador no garantiza el acceso a los partidos. Las plataformas y cadenas autorizadas para el país dependerán de los acuerdos de transmisión correspondientes. ❓ ¿Habrá partidos gratis del Mundial 2030 o será necesario pagar Netflix? Al menos un partido por jornada estará disponible gratuitamente en los territorios incluidos en el acuerdo, según la información anunciada por Netflix.

También se contempla un paquete para una cadena nacional de televisión abierta, que incluirá los encuentros de la selección local, las dos semifinales y la final. Todavía no se ha identificado a la cadena encargada de esa cobertura ni se han detallado todas las condiciones de acceso. ❓ ¿En qué países se jugará el Mundial 2030 y cuántas selecciones participarán? El Mundial 2030 tendrá 48 selecciones y se disputará en España, Portugal y Marruecos, con encuentros conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La competición celebrará los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. Será una edición histórica por su distribución geográfica, con seis países involucrados y partidos en tres continentes. ❓ ¿Cuándo se anunció el acuerdo entre Netflix y la FIFA para el Mundial 2030? Netflix anunció el acuerdo con la FIFA el martes 13 de octubre de 2026, para adquirir derechos audiovisuales del Mundial masculino de 2030 en España y Andorra.

La operación representa una ampliación de la presencia de Netflix en las transmisiones deportivas en directo. La plataforma también cuenta con derechos de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031 en Estados Unidos y Canadá, mediante contratos independientes del torneo masculino de 2030.

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