La definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, que terminó con la clasificación de los ‘rayados’, dejó uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del torneo debido a unas declaraciones machistas.

Tras la derrota, las voces del cuerpo técnico y de la dirigencia de Mushuc Runa estuvieron cargadas de comentarios machistas y críticas hacia el arbitraje femenino.

El partido, disputado en Quito, en el Olímpico Atahualpa fue dirigido por un equipo arbitral conformado íntegramente por mujeres. La brasileña Edina Alves fue la jueza principal, acompañada en las líneas por sus compatriotas Neuza Back y Fabrini Bevilaqua.

Como cuarta árbitra estuvo la venezolana Emikar Calderas, mientras que en el VAR participaron Daiane Muniz (Brasil) y Migdalia Rodríguez (Venezuela).

El encuentro terminó 2-1 en los 90 minutos, con un gol agónico al 90+10 que forzó la tanda de penales. En la definición, Independiente del Valle se impuso, eliminando a Mushuc Runa y avanzando a la siguiente fase.

Paúl Vélez y Renato Salas, declaraciones con tinte machista

Tras el partido, el técnico de Mushuc Runa, Paúl Vélez, responsabilizó a la designación arbitral por la eliminación y cuestionó a la Conmebol:

“No sé por qué nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… no estoy en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Para eso está el fútbol femenino”, declaró en rueda de prensa.

El entrenador incluso sugirió que las árbitras “se dejaron intimidar” por Independiente del Valle:

“No tienen esa pasta como a lo mejor los árbitros hombres”, agregó.

Edina Alves durante el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Foto: API.

Estas palabras contrastan con la amplia trayectoria de Edina Alves, quien ha dirigido partidos del Brasileirao, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes, Juegos Olímpicos y la Copa América, consolidándose como una de las árbitras más reconocidas del continente.

A las críticas de Vélez se sumó el director deportivo del club, Renato Salas, con declaraciones igualmente machistas en el medio ABC Deportivo.

“Un árbitro mujer, por más buena que sea, no ve lo mismo que un hombre. Por eso está el fútbol femenino, porque las árbitras van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego”.

Salas fue más allá al sostener que las mujeres “no sienten lo mismo que los hombres” en la cancha, justificando así su rechazo a que dirijan partidos masculinos.

Un capítulo de polémica y retroceso

Las declaraciones de Vélez y Salas generaron un fuerte rechazo en la opinión pública, pues refuerzan estereotipos machistas y restan valor al trabajo de árbitras con experiencia internacional comprobada.

