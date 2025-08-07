El arbitraje femenino en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más destacados. En 2025, un total de 11 mujeres cuentan con escarapela FIFA, las mismas que han sido obtenidas desde 2009.

Las árbitras ecuatorianas han sido protagonistas en torneos locales e internacionales, pasando por campeonatos sudamericanos juveniles, Copa América, mundiales en todas las categorías y en Juegos Olímpicos.

Las 11 ecuatorianas FIFA

Entre las árbitras principales, destaca la trayectoria de Susana Corella, quien se convirtió en internacional en 2013 y ha mantenido su escarapela por más de una década.

A ella se suma Marcelly Zambrano, activa en el ámbito internacional desde 2019, con actuaciones firmes y reconocidas. En años más recientes se han unido Verónica Guazhambo (2022), Gisselle Giler y María Lupera (ambas desde 2023), así como Jennifer Canchingre, quien obtuvo su distinción en 2025 y representa a la nueva camada que busca consolidarse.

El grupo se completa con cinco asistentes arbitrales que han sido claves en la consolidación del cuerpo arbitral femenino ecuatoriano. Mónica Amboya, referente indiscutida, es la más experimentada del grupo.

Desde 2009 mantiene su escarapela FIFA, participando en múltiples torneos como los mundiales de Francia 2019, Australia y Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Su ejemplo ha inspirado a nuevas generaciones y su constancia la ha convertido en una figura respetada dentro y fuera del país.

Viviana Segura (2013), Marianela Ramírez (2016), Joselyn Romero (2020) y Stefania Paguay (2022) completan el equipo de asistentes. Cada una ha asumido el compromiso de prepararse y competir en un entorno altamente exigente, en donde la precisión, la disciplina y la concentración son claves para desempeñarse con éxito.

En el caso de Amboya y Corella a su hoja de vida le agregan que son las únicas habilitadas en el país para manejar el Video Assistant Referee (VAR).

Antes de este grupo de árbitras, Shirley Vintimilla rompió barreras en 1968 al convertirse en la primera mujer del país en titularse como árbitra, en una época en la que el fútbol era aún más restrictivo para las mujeres.

Décadas más tarde, figuras como Wilma Proaño y Rosa Canales continuarían abriendo puertas. Proaño fue la primera árbitra ecuatoriana en obtener escarapela FIFA, en 1995, mientras que Canales, ya fallecida, fue pionera al convertirse en la primera designada para un partido de la Copa Libertadores masculina en 2002.

Dos años más tarde, hizo historia internacionalmente al estar presente en el Mundial Femenino Sub-19 en Tailandia, consolidando su legado como una de las referentes del arbitraje nacional.

Nombre Rol Escarapela FIFA desde Susana Corella Árbitra principal 2013 Marcelly Zambrano Árbitra principal 2019 Verónica Guazhambo Árbitra principal 2022 Gisselle Giler Árbitra principal 2023 María Lupera Árbitra principal 2023 Jennifer Canchingre Árbitra principal 2025 Mónica Amboya Árbitra asistente 2009 Viviana Segura Árbitra asistente 2013 Marianela Ramírez Árbitra asistente 2016 Joselyn Romero Árbitra asistente 2020 Stefania Paguay Árbitra asistente 2022

